И пророк он, и правитель: что значит имя Сулейман и почему это важно знать для понимания сюжета «Великолепного века»

В Сети много статей о том, что означают женские имена героинь «Великолепного века». Но куда меньше внимания уделяют самому имени Сулеймана — главного героя, вокруг которого закручена судьба Османской империи. Так что оно означает?

Значение имени

Имя Сулейман — мусульманское, и его корни уходят глубоко в историю. Оно связано с образом пророка Сулеймана, которого в христианской традиции отождествляют с царём Соломоном, сыном царя Давида. В переводе с арабского это имя означает «человек мира» или «мирный». Есть и другие трактовки: «здоровый», «невредимый», «безопасный».

Имя встречается в десятках вариантов произношения и написания: Сулеймен, Солейман, Солиман, Сулайман, Слейман, Сюлейман, а также Suleiman, Sulaiman, Süleyman и даже Souleymane. Такая вариативность объясняется богатой историей имени и разными традициями его транслитерации.

Характер и судьба

Обладатель имени Сулейман чаще всего представлен человеком сдержанным и немного замкнутым. Он предпочитает наблюдать и задавать вопросы, нежели раскрывать себя и подробно объяснять свои мысли. За внешней холодностью скрывается чувствительность и глубокое воображение.

Сулейман стремится к знаниям и практичности, выбирая научный подход и скептически относясь к мистике. Ему свойственно умение видеть необычное в привычном, искать новые пути и решения. Неудивительно, что исторические носители этого имени, включая самого султана Сулеймана Великолепного, часто становились выдающимися политиками, учёными и стратегами.

Женские пары

Женскими парными формами считаются Салима, Сельма и Сальма. Любопытно, что имя Салман и имя Салим также имеют идентичное значение — «здоровый» и «невредимый», сохраняя общий корень.

Имя Сулейман символизирует мир, устойчивость и мудрость, но за этим скрывается и свобода — обладатели имени ценят её превыше всего. Возможно, именно поэтому султан из «Великолепного века» стал настолько противоречивой и притягательной фигурой для миллионов зрителей, пишет источник.

