От Москвы в кадре только Патриаршие: где Бортко снимал свой легендарный сериал «Мастер и Маргарита»

Даже «нехорошую квартиру» нашли не в столице.

Сериал «Мастер и Маргарита» по сюжету происходит в Москве тридцатых годов. Однако Владимир Бортко выбрал для работы Санкт-Петербург. Этот город обладает уникальной архитектурной сохранностью.

Здесь почти нет современных элементов, нарушающих историческую атмосферу. В таких зданиях отсутствуют пластиковые окна и новодельные конструкции. Петербургские улицы идеально передают дух эпохи.

Съемки «Мастера и Маргариты» в Санкт-Петербурге

Съемочная группа выбрала для работы знаковые места Санкт-Петербурга. Улица Репина превратилась в знаменитую Тверскую. Именно здесь происходит первая встреча главных героев. Мощеная булыжником мостовая сохранила дух тридцатых годов.

Создатели также использовали Московскую площадь и Таврическую улицу. Сцены снимали и в залах Российской национальной библиотеки. Елагиноостровский дворец стал психиатрической клиникой из романа.

Легендарную квартиру 302-БИС заменили реальным домом 5/3 на Старорусской улице. Подвал Мастера находился рядом с действующей больницей. Музей Кирова стал домом для критика Латунского и Маргариты.

Особняк героини расположили в отреставрированном здании Бранта. Для бала у Сатаны использовали фонтаны Петергофа.

Съемки «Мастера и Маргариты» в Москве

Несколько важных сцен снимали все-таки непосредственно в Москве. Среди них оказались общие панорамы города и знаменитые Патриаршие пруды. Съемочная группа также работала в Российской государственной библиотеке.

Съемки «Мастера и Маргариты» в Крыму

Сцены древнего Ершалаима снимали в Крыму. Судакская крепость стала идеальной локацией для этих эпизодов. Ее каменные стены создали нужную атмосферу суровости.

Гора Сахарная голова превратилась в библейскую Голгофу. Декорации с крестами сохранили после завершения съемок. По словам очевидцев, это место окружено особой энергетикой.

