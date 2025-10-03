Меню
Киноафиша Статьи От лайнера «Князь Владимир» до Костромы: места съемок «Спасской», о которых не догадывались зрители

3 октября 2025 10:52
Кадр из сериала «Спасская»

Так вот где на самом деле проходили расследования главной героини.

Телезрители давно полюбили Анну Спасскую — принципиального следователя, которая не боится идти против системы. Но у этого детектива есть ещё одна тайна: география съёмок.

Создатели сериала так искусно миксовали локации, что зрители до сих пор спорят — где же на самом деле снимали культовую «Спасскую».

Южный колорит Сочи и Адлера

Первые сезоны создавались почти как открытка для туристов: набережные Сочи, парк «Ривьера», река Мзымта в Адлере. Эти места не просто попадали в кадр, они становились частью действия.

Тут Спасская допрашивает подозреваемых, там разгуливает по шумным улочкам, а рядом героиня отдыхает на фоне моря. Особая гордость — съёмки на теплоходе «Князь Владимир». Лайнер превратился в плавучую декорацию: каюты, ресторан, бассейн — всё это оказалось задействовано в сериале.

Кадр из сериала «Спасская»

Контрастные краски: Москва и Кострома

Со временем создатели решили выйти за пределы юга. В третьем и четвёртом сезонах камера переносится в Москву и Кострому. Павильоны столицы помогли воссоздать интерьеры, а улицы Костромы подарили сериалу провинциальную атмосферу, которая резко контрастирует с курортными пейзажами. Именно этот переход усилил драматизм сюжета — от солнечного побережья до холодных северных дворов.

За кадром: что осталось скрытым

Съёмки нередко мешали фанаты, особенно в Сочи, где толпы зрителей преследовали актёров. Грим Анны Спасской тоже оказался «частью сценария»: строгие линии для работы и мягкость — для романтических сцен.

Даже ограничения пандемии не остановили съёмочную группу — пришлось менять график и адаптировать сценарий.

«Спасская» снимается на стыке жанров — детектив, драма, почти семейная сага. И, как оказалось, ещё и путеводитель: от курортного юга до старинной Костромы. Вот где талантливо скрыли следы настоящего расследования.

Читайте также: Зрители до сих пор не могут принять это: что случилось с Ильиным из сериала «Спасская»?

Фото: Кадр из сериала «Спасская»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
