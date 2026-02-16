От этого печенья даже Нео не смог отказаться: повторяем рецепт Пифии на своей кухне

Сложно назвать «Матрицу» фильмом о кулинарии. Однако несколько запоминающихся гастрономических моментов в нём всё же есть.

Яркий пример — те самые соблазнительные печенья, которые испекла мудрая Пифия. Их аромат и вид оказались настолько неотразимы, что даже Нео не смог удержаться от соблазна.

Интересно, что рецепт этого лакомства вполне доступен, и его можно без особого труда повторить на собственной кухне.

Ингредиенты

Для приготовления тех самых знаменитых печений из «Матрицы» понадобятся простые и доступные продукты. Основу составляет сочетание овсяных хлопьев и обычной муки. Сладость и карамельные нотки дадут коричневый сахар и столовая ложка ароматного мёда.

Нежную текстуру и насыщенный вкус обеспечит сливочное масло. А для создания интересной консистенции и лёгкого тропического оттенка в тесто добавляется кокосовая стружка. Чтобы печенья получились воздушными, не забудьте про щепотку дрожжей.

Способ приготовления

Приготовление начинается с подготовки масла. Его нужно нарезать кубиками и оставить на кухонном столе примерно на час, чтобы оно стало мягким и податливым. Пока масло греется, в просторной миске соединяются все сухие составляющие: мука, коричневый сахар, овсяные хлопья, кокосовая стружка и дрожжи.

К размягчённому маслу добавляется ложка мёда, и всё тщательно перемешивается до однородности. Теперь можно постепенно вводить в эту ароматную массу сухую смесь, аккуратно замешивая гладкое тесто.

Из готового теста формируются небольшие шарики — должно получиться около 15-20 штук. Их выкладывают на противень, застеленный пекарской бумагой, и отправляют в духовку, заранее разогретую до 190 градусов. Через 15-20 минут по кухне разольётся тот самый манящий аромат, перед которым не устоял даже избранный.