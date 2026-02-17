От этих зимних сериалов побегут мурашки даже в теплой квартире: 5 леденящих триллеров — в №2 блистает Ходченкова

Когда за окном метёт и темнеет рано, хочется закутаться в плед и включить что‑то неспешное, тревожное и холодное. Зимние триллеры работают безотказно: снег скрывает следы, а долгая ночь тянется ровно столько, чтобы успеть запутаться в догадках.

Мы собрали пять сериалов, где зима — не просто фон, а полноправный участник истории.

«Застрявшие вне жизни» (2023, Италия)

Сериал про то, как одна ошибка может запереть человека в отеле посреди Альп с тем, кого стоило бы избегать. Женщина становится свидетельницей убийства, а потом лавина перекрывает дороги, и она остаётся один на один с мужчиной, от которого лучше держаться подальше. Итальянцы умеют снимать красиво и тревожно одновременно.

«Мерзлая земля» (2023, Россия)

История про таксистку из маленького города, мужчину которой обвиняют в убийстве. Она не верит, лезет в криминальные разборки и пытается разобраться сама, пока полиция, скорее всего, шьёт на него дело. Зима здесь не просто фон, а отдельный персонаж: холодно, грязно, беспросветно.

«На стороне зла» (2023, Финляндия)

Скандинавский нуар с тем самым холодом, от которого мурашки по коже. Девушку обвиняют в ритуальном убийстве, и она понимает, что местная полиция либо не справится, либо не захочет искать правду. Приходится брать следствие в свои руки.

«Снег» (2023, Австрия)

Сериал начинается как история про надежду. Семья переезжает в альпийскую деревню, чтобы спасти больную дочь. Чистый воздух, покой, горы — но вместо исцеления приходят кошмары.

Ребёнок исчезает, и идиллия рассыпается. Древние легенды оживают, оставляя героям только страх. Австрийцы сняли триллер, в котором пейзажи вроде бы прекрасны, но с каждой минутой кажутся всё более враждебными.

«Тоннель» (2025, Россия)

История про таможенницу, которая всю жизнь работала по правилам. Елизавета Боярская играет женщину, для которой закон был не пустым звуком.

Но теперь муж в опасности, и ей предстоит решить: остаться честной или переступить через принципы, чтобы спасти его.