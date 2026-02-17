Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи От этих зимних сериалов побегут мурашки даже в теплой квартире: 5 леденящих триллеров — в №2 блистает Ходченкова

От этих зимних сериалов побегут мурашки даже в теплой квартире: 5 леденящих триллеров — в №2 блистает Ходченкова

17 февраля 2026 15:00
Кадры из сериалов «Тоннель», «Мерзлая земля», «Застрявшие вне жизни»

Ленты заставят не отрываться от финала.

Когда за окном метёт и темнеет рано, хочется закутаться в плед и включить что‑то неспешное, тревожное и холодное. Зимние триллеры работают безотказно: снег скрывает следы, а долгая ночь тянется ровно столько, чтобы успеть запутаться в догадках.

Мы собрали пять сериалов, где зима — не просто фон, а полноправный участник истории.

«Застрявшие вне жизни» (2023, Италия)

Сериал про то, как одна ошибка может запереть человека в отеле посреди Альп с тем, кого стоило бы избегать. Женщина становится свидетельницей убийства, а потом лавина перекрывает дороги, и она остаётся один на один с мужчиной, от которого лучше держаться подальше. Итальянцы умеют снимать красиво и тревожно одновременно.

Кадр из сериала «Застрявшие вне жизни»

«Мерзлая земля» (2023, Россия)

История про таксистку из маленького города, мужчину которой обвиняют в убийстве. Она не верит, лезет в криминальные разборки и пытается разобраться сама, пока полиция, скорее всего, шьёт на него дело. Зима здесь не просто фон, а отдельный персонаж: холодно, грязно, беспросветно.

Кадр из сериала «Мерзлая земля»

«На стороне зла» (2023, Финляндия)

Скандинавский нуар с тем самым холодом, от которого мурашки по коже. Девушку обвиняют в ритуальном убийстве, и она понимает, что местная полиция либо не справится, либо не захочет искать правду. Приходится брать следствие в свои руки.

Кадр из сериала «На стороне зла»

«Снег» (2023, Австрия)

Сериал начинается как история про надежду. Семья переезжает в альпийскую деревню, чтобы спасти больную дочь. Чистый воздух, покой, горы — но вместо исцеления приходят кошмары.

Ребёнок исчезает, и идиллия рассыпается. Древние легенды оживают, оставляя героям только страх. Австрийцы сняли триллер, в котором пейзажи вроде бы прекрасны, но с каждой минутой кажутся всё более враждебными.

Кадр из сериала «Снег»

«Тоннель» (2025, Россия)

История про таможенницу, которая всю жизнь работала по правилам. Елизавета Боярская играет женщину, для которой закон был не пустым звуком.

Но теперь муж в опасности, и ей предстоит решить: остаться честной или переступить через принципы, чтобы спасти его.

Кадр из сериала «Тоннель»
Фото: Кадры из сериалов «Застрявшие вне жизни», «Мерзлая земля», «На стороне зла», «Снег», «Тоннель»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
От этих 3 российских сериалов невозможно оторваться: если включите, то «утонете» с головой до самого финала От этих 3 российских сериалов невозможно оторваться: если включите, то «утонете» с головой до самого финала Читать дальше 17 февраля 2026
Премьера не только у «Первого отдела»: еще 3 российских сериала, которые стартуют до конца февраля Премьера не только у «Первого отдела»: еще 3 российских сериала, которые стартуют до конца февраля Читать дальше 16 февраля 2026
5 сериалов, после которых спать придется с включенным светом: значок 18+ у них неспроста 5 сериалов, после которых спать придется с включенным светом: значок 18+ у них неспроста Читать дальше 16 февраля 2026
Их смотрят больше двух раз, чтобы точно все понять: 3 сериала с рейтингами 7,8 и 8,1, где важна каждая деталь Их смотрят больше двух раз, чтобы точно все понять: 3 сериала с рейтингами 7,8 и 8,1, где важна каждая деталь Читать дальше 16 февраля 2026
Хватит пересматривать «Невский»: 2 крутых сериала с рейтингом 8 и выше от создателя хита Андрея Тумаркина Хватит пересматривать «Невский»: 2 крутых сериала с рейтингом 8 и выше от создателя хита Андрея Тумаркина Читать дальше 14 февраля 2026
Долгожданный «Первый отдел» вышел, но я под впечатлением от другого детектива: эту 5-серийную историю посмотрела на одном дыхании Долгожданный «Первый отдел» вышел, но я под впечатлением от другого детектива: эту 5-серийную историю посмотрела на одном дыхании Читать дальше 18 февраля 2026
Посмотрела этот мини-сериал со звездой «Игры престолов» за один вечер и не пожалела: рекомендую «Ядерную угрозу» 2025 года всем Посмотрела этот мини-сериал со звездой «Игры престолов» за один вечер и не пожалела: рекомендую «Ядерную угрозу» 2025 года всем Читать дальше 18 февраля 2026
23 минуты и 7 659 784 просмотров за пару дней: почему новую серию «Маши и Медведя» засматривают до дыр 23 минуты и 7 659 784 просмотров за пару дней: почему новую серию «Маши и Медведя» засматривают до дыр Читать дальше 18 февраля 2026
С 23 февраля на СТС, с 25-го на Первом: 5 причин устроить себе телемарафон «Ландышей» С 23 февраля на СТС, с 25-го на Первом: 5 причин устроить себе телемарафон «Ландышей» Читать дальше 18 февраля 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше