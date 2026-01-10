От Аннатара до Ока: сколько обликов на самом деле сменил Саурон во «Властелине колец»

Саурон в экранизациях «Властелина колец», «Хоббита» и сериала «Кольца власти» появляется в разных обличьях — от красивого дарителя знаний до бесплотной тени и всевидящего Ока.

Эти формы не случайны: каждая отражает этап его падения, утраты силы и попытки вернуть контроль над Средиземьем.

Аннатар – маска доверия

Сериал «Кольца власти» напоминает, что Саурон умел выглядеть не только страшным воином. В образе Аннатара он ходил среди эльфов, предлагая знания и помощь.

Именно этот прекрасный Владыка Даров стал главным инструментом обмана. Фанаты приняли эту интерпретацию с любопытством, ведь она точно опирается на канон Толкина.

Некромант из «Хоббита»

В трилогии «Хоббит» Саурон предстает уже иначе – как туманная фигура Некроманта.

Здесь нет ни сияющих доспехов, ни величественных речей. Призрачный облик делает его почти невидимым, но от этого только опаснее. Тысячи зрителей именно после этих сцен впервые поняли, что злодей возвращается в Средиземье не силой, а коварством.

Образ из пролога «Братства Кольца»

Самая узнаваемая форма – гигантский воин в черной броне из фильма «Братство Кольца». Этот высокий, тяжёлый и мрачный рыцарь – результат его прошлых потерь и побед. Толкин писал о нем дословно:

"Саурона следует представлять очень страшным. Форма, которую он принял, была формой человека более чем человеческого роста, но не гигантского"

Именно в таком виде он сражается с Исильдуром и теряет Кольцо.

Огненное «Око» Джексона

Косвенная речь режиссёра Питера Джексона приучила массовую публику видеть Саурона как огромный глаз на вершине башни.

В кино эта форма стала символом его воли и бдительности. Но в первоисточнике Толкин нигде не описывает превращение Саурона в прожектор-глаз. Это лишь метафора, которую режиссёр сделал визуальной эмблемой.

Саурон после финала трилогии

Даже потеряв Кольцо в конце «Возвращения короля», Саурон не умирает, а остаётся духом злобы. Его последняя каноническая форма – огромная тень, которую сдуло ветром, как описывал Толкин. И это завершает его экранную биографию без фейерверков и лишней зрелищности.

История перевоплощений Саурона в кинофраншизе «Властелин колец» показывает главное: чем больше он терял внутреннюю силу, тем меньше оставалось возможностей для смены облика. От Аннатара до Ока путь оказался длинным и по-настоящему драматичным.

