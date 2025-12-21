100% критиков, 100% зрителей и IMDb 8.5 — такого почти не бывает: но фильм «Я ругаюсь» о человеке с синдромом Туретта сумел влюбить всех

Меню
21 декабря 2025 19:06
«Я ругаюсь»

Редкий случай полного единодушия: байопик без дистанции и сглаживания оказался сильнее любых формул «социально важного кино».

Фильм «Я ругаюсь»/ I Swear (2025) сразу выбивается из привычного ряда биографических драм.

Он получил 100% одобрения как от критиков, так и от зрителей на Rotten Tomatoes и рейтинг IMDb 8.5 — сочетание, которое почти не встречается даже у громких фестивальных хитов.

Причина не в теме как таковой, а в том, как она рассказана: без снисхождения и без попытки понравиться.

История, в которой смешное и неловкое не отменяют трагедию

В центре фильма — Джон Дэвидсон, реальный человек, известный по документальным проектам BBC конца 80-х и 90-х. Режиссёр Кирк Джонс отказывается от документальной интонации и выбирает художественный пересказ, максимально приближенный к внутреннему опыту героя.

Первая сцена задаёт тон всей истории: взрослый Джон получает награду и непроизвольно ругается в адрес королевы.

Эпизод одновременно смешной и мучительно неловкий — и именно это сочетание становится ключевым для всего фильма. Зрители позже формулируют это так: «истории, где трагичное и смешное соседствуют очень близко».

Актёрская работа без демонстративности

Роберт Арамаё играет Джона удивительно органично, без попытки «показать болезнь». Его герой живёт в состоянии постоянного контроля над телом, который всё равно не работает.

В отзывах зрители чаще всего отмечают взгляд актёра — усталый, внимательный, будто заранее извиняющийся за то, в чём он не виноват.

Юный Джон в исполнении Скотта Эллиса Уотсона появляется в ключевых эпизодах детства. Футбольное поле, первые тики, мгновенно оборвавшаяся спортивная перспектива — сцены, которые зрители называют одними из самых тяжёлых и правдивых.

Дом как источник боли, а не защиты

Фильм не романтизирует семью. Мать Джона, сыгранная Ширли Хендерсон, не представлена злодейкой, но именно дом становится пространством постоянного давления.

Один из самых жёстких эпизодов — сцена, где она заставляет сына есть на полу, — и в ней скрыто не бездушие матери, а её вселенская усталость.

Во многих отзывах повторяется мысль:

«Самое тяжёлое для Джона происходило не на улице и не в школе, а дома».

«Я ругаюсь»

Люди, которые впервые не боятся

Во второй половине фильма появляются персонажи, меняющие саму интонацию истории. Медсестра Дотти в исполнении Максин Пик и Томми, которого играет Питер Маллан, становятся для Джона первым опытом спокойного принятия.

Особенно часто зрители выделяют сцену собеседования с Томми — одновременно неловкую, смешную и предельно честную. Здесь фильм позволяет смеяться не над героем, а вместе с ним.

Финал без нажима и выводов

Кульминация фильма — тихая сцена в машине с девочкой, у которой тот же синдром. Их тики накладываются друг на друга, затем возникает улыбка. Без объяснений, без морали, без музыки «на слёзы».

Именно этот момент многие называют тем, ради чего стоило смотреть весь фильм.

«Я ругаюсь» — не кино о диагнозе и не «важная драма» по формуле. Это фильм о достоинстве, уязвимости и праве быть собой. Возможно, именно поэтому здесь и случилось то самое редкое совпадение — 100% критиков, 100% зрителей и ощущение, что кино говорит с тобой напрямую.

Фото: Кадр из фильма «Я ругаюсь»
Анна Адамайтес
Анна Адамайтес
