Киноафиша Статьи Даже в 16 такое не всем можно смотреть: 4 мультика, которые детям не стоит показывать — №1 от студии Миядзаки

Даже в 16 такое не всем можно смотреть: 4 мультика, которые детям не стоит показывать — №1 от студии Миядзаки

8 октября 2025 11:21
Кадр из мультфильма «Могила светлячков», «Истинная грусть», «Дикая планета»

Эти ленты сняты на взрослые темы.  

Анимацию часто считают жанром исключительно для детских историй. Благодаря студиям вроде Disney американская анимация долгое время ассоциировалась с детскими сказками, а серьёзные сюжеты оставались прерогативой игрового кино.

Однако на самом деле существует множество мультфильмов, созданных только для взрослой аудитории. С помощью анимации рассказывали жуткие истории ужасов, вульгарные комедии, философские притчи и мрачные антиутопии.

Собрали 4 проекта с заметным рейтингом и возрастной маркировкой — их действительно лучше не показывать детям, и на то есть причины.

«Могила светлячков», 8,5, 18+

Хотя фильмы от студии Ghibli, сооснователем которой является Хаяо Миядзаки, известны как добрые семейные истории, компания также создала один из самых пронзительных анимационных проектов для взрослых. Действие картины «Могила светлячков» разворачивается в Японии после Второй мировой войны и повествует о подростке и его младшей сестре, пытающихся выжить среди руин.

Используя фирменный визуальный стиль Ghibli, «Могила светлячков» сочетает кошмарные образы войны с трогательной красотой надежды.

Кадр из мультфильма «Могила светлячков»

«Хищник: Убийца убийц», 7,5, 18+

Современный тренд — развивать франшизы с помощью анимации, и «Хищник: Убийца убийц» стал долгожданным обновлением для известной научно-фантастической хоррор-серии.

Мультфильм, состоящий из трёх новелл, показывает легендарных инопланетных охотников в разные периоды мировой истории. Благодаря анимационному формату, «Убийца убийц» смог вывести жестокость на новый уровень.

Эта картина задает четкий вектор для будущего серии. Проект — крепкий экшен-хоррор, верный духу оригинала.

Кадр из мультфильма «Хищник: Убийца убийц»

«Истинная грусть», 8,0, 16+

«Истинная грусть» — один из лучших образцов японского хоррора. Фильм рассказывает жуткую историю о певице, ставшей актрисой, за которой начинает охотиться одержимый поклонник-убийца. У картины есть все, чтобы стать классикой жанра, но именно форма выводит ее на новый уровень.

Режиссер использовал возможности анимации, чтобы глубже погрузиться в сознание главной героини.

Кадр из мультфильма «Истинная грусть»

«Дикая планета», 7,6, 16+

На первый взгляд, в «Дикой планете» нет ничего откровенно «взрослого», но этот невероятно странный мультфильм определенно не для детей. История использует сюрреалистичные образы, чтобы донести политический подтекст, а ее визуальный стиль отличается от эстетики американской анимации.

Многие персонажи выглядят пугающе и необычно. На первый взгляд мультфильм выглядит как полуторачасовая череда психоделических картинок, но на самом деле имеет глубокий посыл, который еще нужно постараться разгадать.

Кадр из мультфильма «Дикая планета»

Ранее портал «Киноафиша» писал, про кого из «Рика и Морти» снимут отдельный мультик.

Фото: Кадры из мультфильмов «Могила светлячков» (1988), «Хищник: Убийца убийц» (2025), «Дикая планета» (1973), «Истинная грусть» (1997)
Светлана Левкина
2 комментария
