Остался 1 эпизод и сериал «Встать на ноги» с Куценко подходит к развязке: когда выйдет финальная 8 серия и где его снимали

Драма получилась камерной и очень человеческой, пишут в Сети зрители.

Сериал «Встать на ноги» вышел 5 февраля и тихо прошёл мимо многих зрителей. История бывшего заключённого, который после двадцати лет тюрьмы пытается собрать свою жизнь заново, постепенно набрала свою аудиторию.

Драма получилась камерной и очень человеческой — про доверие, долг и семью. Но зрителей сейчас волнует главный вопрос: когда же выйдет финал?

Когда покажут финальную серию

Первый сезон сериала «Встать на ноги» состоит из восьми эпизодов. Серии выходят раз в неделю по четвергам. Седьмой эпизод появился 12 марта, а финальная, восьмая серия выйдет 19 марта.

Сюжет строится вокруг бывшего заключённого по прозвищу Старый. После двадцати лет за решёткой он мечтает закрыть старые долги и уехать к морю. Жизнь резко меняет планы, когда мужчина узнаёт о существовании взрослой дочери Оли, которая передвигается на инвалидной коляске. Героям приходится заново учиться быть семьёй.

Где снимали сериал

Съёмки проходили в 2024 году на Кавказе. Основными локациями стали Кисловодск и Пятигорск, где команда работала прямо на реальных улицах без павильонных декораций.

Курортные дворы, старые дома и горные виды постоянно появляются в кадре. Архитектура и спокойный ритм этих городов создают атмосферу истории о человеке, который возвращается к своим корням и пытается разобраться со своим прошлым.