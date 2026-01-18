Меню
«Основание» от Apple TV+ нарушил эти 3 столпа Айзека Азимова: без них сериал совсем не похож на книги

18 января 2026 07:29
Кадр из сериала «Основание»

Фанаты книжной серии были разочарованы.

Экранизация «Основание» от Apple TV+ с самого начала дала понять: это не иллюстрированный пересказ романов Айзека Азимова, а самостоятельное высказывание. Авторы взяли культовый текст и сознательно переломили его под формат большого драматического сериала, где идеи работают через персонажей, а не через абстракции.

Какие же фундаментальные идеи они изменили?

Империя стала лицом, а не фоном

В книгах Галактическая Империя — скорее декорация исторического процесса, безличный механизм, обречённый на распад. В сериале её вывели на авансцену через династию Клеонов, превратив власть в повторяющийся фарс: одни и те же правители, клоны самих себя, снова и снова принимают одни и те же ошибочные решения. Это наглядно показывает то, что у Азимова существовало лишь в формулах психоистории: застой неотвратимо ведёт к гибели.

Психоистория уступила место людям

Азимов писал о законах масс и вероятностей, где отдельная личность почти ничего не решает. Сериал пошёл в противоположную сторону, сделав Гаал Дорник и Хари Селдона эмоциональными центрами истории, а не временными фигурами. Психоистория здесь больше не бездушная математика, а идея, постоянно трещащая по швам из-за сомнений, страхов и ошибок тех, кто пытается ею управлять.

Наука перестала быть единственной силой

Одно из самых радикальных изменений — введение веры как равноправного фактора истории. Люминизм и религиозность Демерзель ломают привычную азимовскую логику, где всё объясняется рационально. Сериал прямо говорит: цивилизации рушатся не только из-за неверных расчётов, но и из-за того, во что люди готовы верить, даже если это противоречит цифрам.

В итоге «Основание» от Apple TV+ — это уже не роман о предсказуемости будущего, а сериал о том, как любые планы рассыпаются при столкновении с человеческой природой. Азимов писал о неизбежности, а экранизация — о цене контроля. И именно в этом расхождении кроется главное отличие и главный риск сериала.

Фото: Кадр из сериала «Основание»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
