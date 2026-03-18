Опытная хулиганка, а зубов как у годоваса: что не так с девочкой из «Маши и Медведя»

18 марта 2026 16:11
Кадр из мультсериала «Маша и Медведь»

На студии оправдались за улыбку малышки.

Поклонники «Маши и Медведя» давно заметили детали, которые не укладываются в обычную логику. Например, почему Медведь живёт один в доме с телевизором, а волки обосновались в старой «скорой». Но главный вопрос, который мучает зрителей с 2009 года, — возраст Маши и количество её зубов.

Девочка активно двигается, чисто говорит, поёт, играет на гармошке и катается на велосипеде — явно не грудничок. Однако когда она улыбается, видно, что зубов у неё всего парочка, как у некоторых малышей до 1 года.

Фанаты придумывали разные объяснения: от бытовых травм до скрытого смысла. Но ответ оказался гораздо проще.

Создатели мультсериала однажды ответили на извечный вопрос о зубах Маши коротко и без лишних объяснений.

«Сколько выросло — столько мы и изобразили», — заявили в компании «Анимаккорд».

Этим они дали понять, что Маша не обязана подчиняться законам реального мира. В мультфильме работает своя логика, и внешность персонажей подчиняется не биологии, а творческому замыслу.

Фото: Кадры из мультсериала «Маша и Медведь»
Светлана Левкина
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
