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Оно не давало невидимость — но без него не было бы Гондора: зачем Арагорн носил кольцо Барахира

Проверено редакцией
Кадр из фильма «Властелин колец»

Не магия, а память, род и право — кольцо, которое хранило смысл древнего союза.

Кольца в мире Толкина всегда что-то значат. Обычно — власть, соблазн, силу или разрушение. Но кольцо, которое носил Арагорн во «Властелине колец», работало иначе.

Оно не сияло, не исчезало, не сводило с ума. И всё же именно оно стало одним из главных доказательств его права на трон.

Что это за кольцо и откуда оно взялось

Это не Кольцо Всевластия и не эльфийский артефакт. Кольцо Арагорна — это Кольцо Барахира, переданное в Первую Эпоху эльфийским королём Финродом предку Арагорна в благодарность за спасение.

С тех пор оно переходило по линии королей: от Берена к Диору, от Эарендиля к Элросу, от нуменорцев к Исильдуру.

После гибели Арнора кольцо утеряно не было: его спасли и выкупили потомки, скрытые следопыты Севера.

В Ривенделле реликвия хранилась у Элронда — до тех пор, пока не пришло время вернуть её настоящему наследнику.

Кольцо

Почему без кольца не было бы Гондора

Когда Арагорн появляется как наследник престола, доказать своё происхождение он может не словами, а кольцом.

Барахиров дар — не просто семейная драгоценность, а вещественное доказательство правоты: символ, который признавали эльфы, люди и даже враги.

Без него никто бы не поверил в воссоединение двух королевств — Арнора и Гондора. Без него он был бы просто следопытом.

Знак любви, а не власти

Арагорн отдал кольцо Арвен — как когда-то Берен отдал Лутиэн. Оно стало не просто символом власти, а обещанием: любовь сильнее времени. Магии в кольце не было — но именно это делало его таким сильным.

Также прочитайте: Почему Гэндальф не сражался как Саурон, хотя был способен на это: Толкин зашифровал тайну в кольце Нарья.

Фото: Кадр из фильма «Властелин колец»
Анна Адамайтес
Анна Адамайтес
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