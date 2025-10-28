Меню
Отличная замена турдизи и мыльным операм: дорамы ноября, которые вызовут зависимость с первой серии

28 октября 2025 08:27
Кадр из дорамы «Не стоило целоваться», «Можно ли перевести любовь?», «Дорогой Х»

Главные новинки месяца — это не просто истории о любви, а эмоциональные шахматы, где каждый ход может всё изменить.

Ноябрь принесёт поклонникам дорам щедрый урожай премьер: возвращения звёзд, острые конфликты, игры на грани и героев, у которых любовь — не спасение, а испытание.

«Не стоило целоваться» (2025)

Комедия, которая начинается со лжи. Ко Да Рим, отчаянно нуждающаяся в работе, придумывает фиктивного мужа и ребёнка, чтобы получить должность.

Её «мужем» неожиданно становится старый друг Ким Сон У — отец-одиночка.

Но всё усложняется, когда в её жизнь входит начальник Кон Джи Хёк, умный, сдержанный и… влюблённый.

Между ложью и реальностью тонкая грань, и когда чувства становятся правдой, Да Рим уже не знает, как выбраться из собственной истории.

Главные роли исполнили Ан Ын Джин, Чан Ки Ён и Ким Му Джун.

«Можно ли перевести эту любовь?» (2025)

Он знает десятки языков, но не умеет говорить о чувствах. Она живёт эмоциями, потому что для актрисы это единственный язык, на котором можно быть настоящей.

Переводчик Джу Хо Джин и звезда Ча Му Хи сталкиваются на съёмочной площадке, где каждое слово может быть признанием.

Сценарий сестёр Хон превратил эту историю в искреннюю и тонкую драму — о том, как любовь ломает барьеры, даже если кажется, что вы говорите на разных языках. В главных ролях Ким Сон Хо и Го Юн Чжон.

«Дорогой Х» (2025)

Ким Ю Чжон возвращается в одной из самых обсуждаемых дорам осени. Её героиня, актриса Пэк А Джин, живёт под маской идеала, но за улыбкой скрыта тьма пережитого насилия.

Рядом — два мужчины: один готов ради неё на всё, другой знает, как её спасти, но ценой разрушения.

В мире, где чувства становятся оружием, герои ищут не любовь — очищение. Это одна из тех историй, после которых долго не хочется включать ничего другого.

В ноябре дорамы снова ставят вопрос: где заканчивается игра и начинается настоящее? Ответ искать придётся вместе с героями.

Фото: Кадр из дорамы «Не стоило целоваться», «Можно ли перевести любовь?», «Дорогой Х»
Анна Адамайтес
Анна Адамайтес
