«Взорвет людям мозг»: Ченнинг Татум раскрыл, чего ждать от премьеры фильма «Мстители: Судный день»

Ченнинг Татум, который впервые появился в роли Гамбита в «Дэдпуле и Росомахе», возвращается к персонажу в масштабном блокбастере Marvel «Мстители: Судный день».

Судя по всему, студия готовит один из самых громких проектов киновселенной — и сам актёр уже подогрел интерес зрителей.

По словам Татума, новая часть «Мстителей» станет настоящим событием для фанатов Marvel и поднимет ставки на абсолютно новый уровень:

«Когда я говорю, что это огромный фильм, это как бы преуменьшение. У меня нет достаточно большого слова. Он взорвёт людям мозг. Я не настолько хорош в словах, чтобы объяснить, насколько большим событием будет этот фильм», — написал он в соцсетях.

По инсайдам, «Мстители: Судный день» напрямую продолжит события «Дэдпула и Росомахи» и станет поворотной точкой для всей киновселенной. Ожидается, что зрителей ждут камео из старых фильмов, возвращение культовых персонажей и несколько сюжетных твистов, которые Marvel пока держит в секрете.

До премьеры фанатов ждёт ещё одно большое событие — 31 июля 2026 года выйдет фильм «Человек-паук: Совершенно новый день», который, по слухам, станет важным мостом к «Судному дню».

А сами «Мстители» появятся на экранах 18 декабря 2026 года. Marvel уже называет этот фильм своим самым амбициозным проектом, а Татум обещает, что зрители выйдут из зала с ощущением, будто видели финал целой эпохи.

