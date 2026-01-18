Он не ненавидит природу Толкина — он не принимает его войну: почему Миядзаки отвергает «Властелина колец»

Имя Хаяо Миядзаки давно стало синонимом авторской анимации, где природа — полноценный участник истории. На этом фоне его резкое неприятие «Властелина колец» кажется парадоксальным, ведь и Миядзаки, и Джон Р. Р. Толкин говорят о разрушении мира и утрате гармонии.

Опыт послевоенной Японии

Миядзаки родился во время Второй мировой войны и всю жизнь болезненно реагировал на милитаризм и культурную экспансию США.

Он последовательно критикует Голливуд за то, что тот, по его словам, превращает насилие в зрелище. Его позиция сформулирована предельно жестко:

«Американцы стреляют, взрывают — и делают фильмы именно такие».

Главная претензия — образ врага

Режиссёр считает, что голливудское кино упрощает мораль до опасной формулы. Он говорит:

«Если кто-то объявлен врагом, его можно убивать в неограниченном количестве. „Властелин Колец“ именно такой фильм. Если вы прочитаете оригинал, вы поймёте. Но на самом деле тех, кого убивают, представляют азиатами и африканцами. Те, кто этого не понимает и называет это фэнтези, — глупцы».

Для Миядзаки это не аллегория, а воспроизводство колониальных стереотипов.

Почему Толкин для него — часть проблемы

Миядзаки видит в орках и «людях Востока» Средиземья обезличенных противников, существующих лишь для массового уничтожения.

Он связывает это с традицией изображения «чужих» как безликой угрозы — особенно болезненной для азиатского зрителя, выросшего на американском кино.

Контраргумент в самих текстах

При этом у Толкина есть прямые эпизоды, разрушающие подобное прочтение. В «Двух крепостях» Сэм размышляет о павшем враге: «Это было первое сражение людей против людей, которое увидел Сэм, и ему оно не понравилось. Он был рад, что не видит мёртвого лица. Он задумался, как звали этого человека, откуда он родом, и действительно ли он был злым сердцем, или какие ложные слова или угрозы заставили его отправиться в этот долгий поход из родного дома, и не предпочёл бы он остаться там в мире».

Этот фрагмент показывает: для Толкина враг — прежде всего человек, а не монстр.

Кто на самом деле падает

В мире Средиземья именно «высокородные» чаще всего оказываются сломленными жаждой власти. Боромир, Денетор, нуменорцы — все они принадлежат к элите Запада. А мир спасают хоббиты — самые незаметные и уязвимые.

Где Миядзаки не прав

Критика режиссёра понятна в контексте его биографии, но она во многом опирается на киноадаптации, а не на тексты Толкина.

Упрощения фильмов Питера Джексона действительно могут усиливать ощущение «чёрно-белой» войны, однако исходный замысел писателя сложнее и гуманистичнее, пишет автор дзен-канала Джедай из Шира.

Миядзаки и Толкин действительно говорят об одном — о боли утраты мира и ответственности человека. Но Миядзаки видит в «Властелине колец» прежде всего опасную романтизацию войны, тогда как у Толкина война — трагедия, в которой нет по-настоящему чужих. Их спор — не о природе, а о том, как показывать врага.

