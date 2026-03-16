Он — настоящее зло, у него лапки: как котик едва не стал главным злодеем «Властелина колец»

Джон Толкин создавал Средиземье десятилетиями, не оставляя без внимания ни одну мелочь. В результате «Властелин колец» оброс мифологией такой глубины, что позавидовали бы реальные народы.

Но при таком масштабе неизбежно появляются детали, которые выглядят странно или даже забавно. Речь не про то, что попало в книги и фильмы, а про черновики. Именно там сохранились любопытные подробности об образе Саурона.

Саурон и Кот

Образ главного злодея «Властелина колец» мог выглядеть совсем иначе. В черновиках Толкина, вошедших в «Книгу утраченных сказаний», сохранился ранний вариант истории Берена и Лутиэн, позже переработанный в «Сильмариллион».

В этой версии место Саурона занимает Тевильдо — Князь Котов. Тевильдо задумывался как злой дух, способный вселяться в кота или принимать его облик сам.

Позже Толкин отказался от этой идеи, но именно этот персонаж стал самым первым наброском того, что позже превратится в Темного Властелина.

Саурон и Оборотни

В итоге Темный Властелин предпочел компанию посерьезнее. В «Сильмариллионе» указано, что в Первую Эпоху его титуловали Повелителем Оборотней. В те времена он состоял при Морготе, набирал силу и командовал целыми сворами волкодавов.

В одном из сражений Саурон даже сам обернулся оборотнем. Правда, оборотни в Средиземье устроены иначе, чем в привычных фильмах. Это не люди-волки, а звери — похожие на варгов или огромных псов, но наделенные человеческим разумом.