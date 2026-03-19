Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Меньшиков раскритиковал «Битву за битвой», зато выделил другого победителя премии «Оскар»: вот что советует посмотреть всем

Меньшиков раскритиковал «Битву за битвой», зато выделил другого победителя премии «Оскар»: вот что советует посмотреть всем

19 марта 2026 16:40
Олег Меньшиков

Актер считает, что награды были распределены неверно.

Распределение наград «Оскара» уже завершилось, а страсти вокруг него не утихают. Недовольные писком победителей зрители отмечают, что в этом году на премии вообще не было сильных «игроков».

Как выяснилось, с этим мнением согласен и известный российский актер, сам снявшийся в оскароносном фильме. Речь о звезде «Утомлённых солнцем» Олеге Меньшикове.

В своих соцсетях он довольно резко высказался о лауреатах нынешней премии. По его словам, статуэтки Американской киноакадемии не отражают реальную художественную ценность картин.

Лауреата шести статуэток, фильм «Битва за битвой», Меньшиков оценил как крепкую, но не гениальную работу.

«Уверен, мы через пару лет забудем, как картина называлась», — отметил актер

Кадр из фильма «Грешники»

Резкой критике подвергся вампирский хоррор «Грешники». Исполнитель главной роли Майкл Б. Джордан получил награду как лучший актер. Меньшиков назвал ленту бессмысленной.

«Это ахинея. И причём, с заявкой на глубокомыслие», — заявил артист.

Джесси Бакли, удостоенную премию за образ в «Хамнете», актёр похвалил, отметив, что приз достался ей по праву. Саму картину он при этом описал как очень среднюю.

Единственным исключением в этом списке актёр назвал норвежскую картину «Сентиментальная ценность», которая взяла приз как лучший международный фильм. По его словам, в эпоху бешеного ритма большая редкость встретить такую спокойную, выверенную до мелочей работу.

«Я прошу, не садитесь за просмотр этого фильма сразу после рабочего дня, в усталом и раздражённом состоянии. Лучше отдохнуть, прогуляться и выделить два часа, чтобы спокойно погрузиться в эту историю», — призвал Меньшиков.

Кадр из фильма «Сентиментальная ценность»
Фото: Кадры из фильмов «Сентиментальная ценность» (2025), «Грешники» (2025), Legion-Media
Светлана Левкина
Светлана Левкина
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше