Меньшиков раскритиковал «Битву за битвой», зато выделил другого победителя премии «Оскар»: вот что советует посмотреть всем

Распределение наград «Оскара» уже завершилось, а страсти вокруг него не утихают. Недовольные писком победителей зрители отмечают, что в этом году на премии вообще не было сильных «игроков».

Как выяснилось, с этим мнением согласен и известный российский актер, сам снявшийся в оскароносном фильме. Речь о звезде «Утомлённых солнцем» Олеге Меньшикове.

В своих соцсетях он довольно резко высказался о лауреатах нынешней премии. По его словам, статуэтки Американской киноакадемии не отражают реальную художественную ценность картин.

Лауреата шести статуэток, фильм «Битва за битвой», Меньшиков оценил как крепкую, но не гениальную работу.

«Уверен, мы через пару лет забудем, как картина называлась», — отметил актер

Резкой критике подвергся вампирский хоррор «Грешники». Исполнитель главной роли Майкл Б. Джордан получил награду как лучший актер. Меньшиков назвал ленту бессмысленной.

«Это ахинея. И причём, с заявкой на глубокомыслие», — заявил артист.

Джесси Бакли, удостоенную премию за образ в «Хамнете», актёр похвалил, отметив, что приз достался ей по праву. Саму картину он при этом описал как очень среднюю.

Единственным исключением в этом списке актёр назвал норвежскую картину «Сентиментальная ценность», которая взяла приз как лучший международный фильм. По его словам, в эпоху бешеного ритма большая редкость встретить такую спокойную, выверенную до мелочей работу.