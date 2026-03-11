Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Okko попробует удивить: чего ждать от фильма «Пес» — ждем дуэт Минекаева и Гармаша

Okko попробует удивить: чего ждать от фильма «Пес» — ждем дуэт Минекаева и Гармаша

11 марта 2026 10:00
Кадр из сериала «Пёс»

Тут и драма, и детектив, и семейная трогательная история.

В начале марта стало известно о съемках фильма «Пёс» с актерами Сергеем Гармашом и Рузилем Минекаевым под руководством талантливого режиссера Константина Смирнова. В этом проекте, который производят кинокомпания MEM Cinema Production и онлайн-кинотеатр Okko при поддержке Фонда Кино, мы увидим не только захватывающий экшн, но и глубокую драму, пронизанную философскими размышлениями о жизни, дружбе и поиске смысла даже в самые трудные времена.

Про сюжет

Сюжет фильма раскрывает историю старика Олега Баторова, роль которого исполняет Сергей Гармаш. Он тихо проживает свои последние дни в удаленном уголке Дальнего Востока. Внезапно в его жизнь внезапно врывается его внучка Вера и ее парень Коля. Это встреча становится началом цепи событий, которые изменят их судьбы навсегда. Когда молодые люди становятся жертвами похищения, Баторов, страдающий от Альцгеймера, оказывается в непростой ситуации, где ему придется столкнуться с местными бандитами и даже китайской мафией, чтобы спасти свою единственную внучку и ее парня. Эта история о том, как прошлое настигает нас, и о том, как даже в самых темных уголках человеческой души можно найти свет.

Что еще известно

Режиссер Константин Смирнов описывает свой проект как многогранную криминальную драму, пронизанную темами дружбы, мужества и ценности близких. Он подчеркивает, что, несмотря на экшен, основная идея фильма заключается в том, что невозможно убежать от себя и своего прошлого. Это делает сюжет еще более привлекательным, так как каждый зритель сможет найти в нем что-то знакомое и близкое.

Сергей Гармаш полагает, что зрители увидят результат их тяжелой работы на экране, и это подогревает ожидания. Динамика между персонажами, исполненными Гармашем и Минекаевым, обещает быть увлекательной и насыщенной, создавая ту самую «химию», которая делает фильм живым и захватывающим.

В фильме также участвуют Алексей Серебряков и Валерий Кухарешин.

Словом, «Пёс» — это не просто криминальная драма, а глубокая и трогательная история, которая затрагивает важные аспекты человеческой жизни. С учетом того, что проект нацелен на создание уникального и нестандартного кино, зрители могут ожидать нечто особенное. Фильм обещает стать не только зрелищным, но и философским, оставляя зрителям пищу для размышлений. Так что ждем.

Фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Okko
Камилла Булгакова
Камилла Булгакова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Если надоел мрачняк «Первого отдела»: новый комедийный сериал про работу полиции в провинции — буду смотреть ради Федункив Если надоел мрачняк «Первого отдела»: новый комедийный сериал про работу полиции в провинции — буду смотреть ради Федункив Читать дальше 11 марта 2026
Эта женская военная драма чуть не привела к трагедии на съемках: лучшая роль могла стать для Ароновой последней Эта женская военная драма чуть не привела к трагедии на съемках: лучшая роль могла стать для Ароновой последней Читать дальше 11 марта 2026
Фильм с Хабенским миллионы зрителей ждали на стримингах: наконец раскрыта дата выхода «Здесь был Юра» в цифре Фильм с Хабенским миллионы зрителей ждали на стримингах: наконец раскрыта дата выхода «Здесь был Юра» в цифре Читать дальше 11 марта 2026
Новый «Ворошиловский стрелок», но теперь с Гармашем: в фильме «Пёс» старику снова придется защищать внучку Новый «Ворошиловский стрелок», но теперь с Гармашем: в фильме «Пёс» старику снова придется защищать внучку Читать дальше 11 марта 2026
Семенов и Спасская — неожиданный дуэт: эту криминальную драму жду особенно — там еще и Шилов из «Ментовских войн» Семенов и Спасская — неожиданный дуэт: эту криминальную драму жду особенно — там еще и Шилов из «Ментовских войн» Читать дальше 11 марта 2026
«Первый отдел» уступил лидерство голливудскому хиту: ТОП-3 проекта, которые сейчас запоем смотрят на ИВИ «Первый отдел» уступил лидерство голливудскому хиту: ТОП-3 проекта, которые сейчас запоем смотрят на ИВИ Читать дальше 11 марта 2026
Все смотрят «Первый отдел», но эти сериалы оставят его позади: рейтинг выше 8.0 сразу закрывает все вопросы Все смотрят «Первый отдел», но эти сериалы оставят его позади: рейтинг выше 8.0 сразу закрывает все вопросы Читать дальше 11 марта 2026
В такого Брагина не влюбились бы: эта 19-серийная мелодрама захватывает, но Колесникова в ней не люблю В такого Брагина не влюбились бы: эта 19-серийная мелодрама захватывает, но Колесникова в ней не люблю Читать дальше 11 марта 2026
Зря Вожакину только ругают за «Первый отдел»: в 2010-е она уже блистала в другом главном хите НТВ Зря Вожакину только ругают за «Первый отдел»: в 2010-е она уже блистала в другом главном хите НТВ Читать дальше 11 марта 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше