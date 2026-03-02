Okko готовит ледяную драму 6 марта: «На льду» объединит фигурное катание и расследование — что известно

Спорт и расследование в одном флаконе — редкое сочетание для российских сериалов. «На льду» выходит на Okko уже 6 марта и сразу заходит с двойной интригой: соревнования и давняя трагедия, к которой героиня возвращается спустя 10 лет.

Первый сезон спортивной драмы снял Максим Кулагин, режиссёр «По-мужски» и «Угонщика». В центре истории — Ксения в исполнении Ангелины Пахомовой.

Завершив карьеру фигуристки, она возвращается в родной город и устраивается тренером в ту самую школу, где когда-то начинала сама. Формально её задача — готовить детей к стартам. На деле — защитить их от амбиций взрослых и разобраться, что произошло десять лет назад, когда погиб её партнёр по соревнованиям.

Сериал не уходит в глянец. Тренировки, давление родителей, травмы и жёсткая конкуренция показаны без романтизации. При этом детективная линия проходит через весь сезон и постепенно раскрывает старые конфликты.

Первая серия — 6 марта;

Вторая серия — 13 марта;

Третья серия — 20 марта;

Четвёртая серия — 27 марта;

Пятая серия — 3 апреля;

Шестая серия — 10 апреля;

Седьмая серия — 17 апреля;

Восьмая серия — 24 апреля;

В проекте заняты Артём Быстров, Виктория Толстоганова, Пётр Фёдоров, Мария Ахметзянова, Роман Евдокимов, Олег Савостюк и Марьяна Спивак. За фигурную часть отвечала консультант Елена Масленникова, соавтор ледовых шоу Ильи Авербуха. Это добавляет достоверности и в постановке номеров, и в деталях тренировочного процесса.

«На льду» может заинтересовать тех, кому мало просто спорта. Здесь важнее не медали, а ответы на вопросы, которые долго оставались без них.