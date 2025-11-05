Когда 90% свежести уже не впечатляет: Netflix выложил фильм с 99% на RT — и ещё пять, которые дышат ему в спину

Подборка фаворитов ноября, у которых почти нет отрицательных отзывов.

Netflix в ноябре выложил шестерку картин, которые стабильно входят в списки «лучших за десятилетия» и до сих пор собирают феноменальные рейтинги на Rotten Tomatoes.

Среди них — один абсолютный рекордсмен с 99%, пара классических драм, культовый мюзикл, романтический хит и фильм, который называют эталоном семейного кино.

«Безумно богатые азиаты» (Crazy Rich Asians, 2018) — 91%

Лёгкая, красивая и умная романтическая комедия, которая стала мировым хитом. Рэйчел (Констанс Ву) приезжает в Сингапур знакомиться с семьёй бойфренда и внезапно обнаруживает, что он — из невероятно богатой династии.

На первый план выходит не «сказка о золушке», а тема семьи, ожиданий и собственных границ. И Мишель Йео здесь великолепна.

«Милая Фрэнсис» (Frances Ha, 2013) — 92%

Грета Гервиг в роли двадцатисемилетней танцовщицы Фрэнсис, которая пытается устроить жизнь в Нью-Йорке — найти работу, жильё и наконец понять, чего она хочет.

Фильм Ноа Баумбаха снят в чёрно-белой эстетике и воспринимается как очень честная хроника взрослой растерянности. Он трогает именно тем, что в нём нет «большой морали», но есть узнаваемые состояния и тонкое чувство юмора.

«Назад в будущее» (Back to the Future, 1985) — 93%

Фильм Роберта Земекиса давно стал синонимом идеального приключения. Марти Макфлай (Майкл Дж. Фокс) случайно попадает из 80-х в 50-е — и теперь он должен свести собственных родителей, чтобы не исчезнуть.

Фильм не устаревает именно потому, что держится не только на эффектной фантастической идее, но и на человеческих отношениях, юморе и драйве, который сегодня редко встречается даже в современных блокбастерах.

«На высоте мечты» (In the Heights, 2021) — 94%

Красочный мюзикл по сценарию Лин-Мануэля Миранды — праздник музыки, ритма и мечты о лучшей жизни. В центре истории — Уснави (Энтони Рамос), владелец маленького магазина, который мечтает вернуться на родину своего отца.

Параллельно фильм рассказывает о жителях Вашингтон-Хайтс, их надеждах, страхах и попытках вырваться в «свой лучший мир». Очень заряжает.

«Иуда и чёрный мессия» (Judas and the Black Messiah, 2021) — 96%

Остросоциальная драма о реальных событиях. Фильм рассказывает историю Уильяма О’Нила (Лакит Стэнфилд), который по договорённости с ФБР внедряется в партию «Чёрные пантеры» и предаёт лидера движения — Фреда Хэмптона (Даниэл Калуя).

Это мощное кино, где нет попыток упрощать или сглаживать углы — и именно поэтому оно так работает. У Калуи за роль — «Оскар».

«Приключения Паддингтона 2» (Paddington 2, 2017) — 99%

Абсолютный рекордсмен подборки. Фильм, который практически невозможно не любить: он без единой фальшивой ноты рассказывает историю медвежонка, которого обвиняют в краже и отправляют в тюрьму.

Пока Паддингтон пытается доказать невиновность, его семья ищет настоящего преступника. Хью Грант здесь в одном из лучших комедийных образов в своей карьере. Фильм получил 99% — и этот рейтинг полностью оправдан.

