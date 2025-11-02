5 мини-сериалов Netflix, где много сарказма и черного юмора: не показывайте тем, кто падает в обморок из-за шуток о смерти

Ценителям едкой иронии здесь будет чем поживиться.

Короткие форматы на Netflix давно перестали быть «перекусом» между большими сериалами. Мини-эпизоды по 20–30 минут позволяют авторам уплотнять драму, сгущать сарказм и выдавать эмоции без раскачки.

В этот список вошли пять проектов, где чёрный юмор работает точнее, а абсурд — выразительнее.

«Сексуальное просвещение» (сериал 2019–2023)

Школьная жизнь здесь превращена в лабораторию неловкости: дружба, желания, ошибки и бесконечные попытки разобраться в себе.

Каждый эпизод — это 20 минут, в которые умещаются и сарказм, и боль роста, и фирменная самоирония героев.

Кинопоиск: 8.0.

«Следом за жизнью» (сериал 2019–2022)

Рики Джервейс исследует тему горя так, как умеет только он: с мрачным юмором и честностью, от которой сжимается сердечко.

Герой не фильтрует мысли после утраты, а короткий формат делает эмоции плотными и острыми.

Кинопоиск: 7.8.

«Метод Комински» (сериал 2018–2021)

История актёра, который давно перешёл из разряда звёзд в разряд учителей, становится источником десятков едких и очень узнаваемых шуток.

Проблемы возраста, досадные провалы, дружба на излёте — всё это подано лёгко и умно.

Кинопоиск: 7.8.

«Конец ***го мира» (сериал 2017–2019)

Два подростка бегут от прежней жизни, но попадают в цепочку всё более странных ситуаций. Именно сочетание абсурда и подростковой злости делает сериал крепкой чёрной комедией.

20-минутные эпизоды смотрятся как отдельные короткие главы тревожного роуд-муви.

Кинопоиск: 7.6.

«Прощай навсегда» (сериал 2019–2022)

Начинается всё с того, что Дженнифер и Джуди знакомятся на группе поддержки для людей, переживших потерю. Их случайная встреча быстро перерастает в дружбу, но за шутками и лёгкими диалогами скрываются тайны, которые могут разрушить их жизни.

Здесь много чёрного юмора и плотного напряжения — именно за это зрители ценят короткий формат.

Кинопоиск: 7.4.

Также прочитайте: Новый сериал от создателя «Во все тяжкие» может стать самым странным за карьеру автора: о мире, где вирус делает людей идеальными