Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи 5 мини-сериалов Netflix, где много сарказма и черного юмора: не показывайте тем, кто падает в обморок из-за шуток о смерти

5 мини-сериалов Netflix, где много сарказма и черного юмора: не показывайте тем, кто падает в обморок из-за шуток о смерти

2 ноября 2025 07:58
Кадр из сериала «Следом за жизнью», «Конец ***го мира», «Прощай навсегда»

Ценителям едкой иронии здесь будет чем поживиться.

Короткие форматы на Netflix давно перестали быть «перекусом» между большими сериалами. Мини-эпизоды по 20–30 минут позволяют авторам уплотнять драму, сгущать сарказм и выдавать эмоции без раскачки.

В этот список вошли пять проектов, где чёрный юмор работает точнее, а абсурд — выразительнее.

«Сексуальное просвещение» (сериал 2019–2023)

Школьная жизнь здесь превращена в лабораторию неловкости: дружба, желания, ошибки и бесконечные попытки разобраться в себе.

Каждый эпизод — это 20 минут, в которые умещаются и сарказм, и боль роста, и фирменная самоирония героев.

Кинопоиск: 8.0.

«Сексуальное просвещение»

«Следом за жизнью» (сериал 2019–2022)

Рики Джервейс исследует тему горя так, как умеет только он: с мрачным юмором и честностью, от которой сжимается сердечко.

Герой не фильтрует мысли после утраты, а короткий формат делает эмоции плотными и острыми.

Кинопоиск: 7.8.

«Метод Комински» (сериал 2018–2021)

История актёра, который давно перешёл из разряда звёзд в разряд учителей, становится источником десятков едких и очень узнаваемых шуток.

Проблемы возраста, досадные провалы, дружба на излёте — всё это подано лёгко и умно.

Кинопоиск: 7.8.

«Метод Комински»

«Конец ***го мира» (сериал 2017–2019)

Два подростка бегут от прежней жизни, но попадают в цепочку всё более странных ситуаций. Именно сочетание абсурда и подростковой злости делает сериал крепкой чёрной комедией.

20-минутные эпизоды смотрятся как отдельные короткие главы тревожного роуд-муви.

Кинопоиск: 7.6.

«Прощай навсегда» (сериал 2019–2022)

Начинается всё с того, что Дженнифер и Джуди знакомятся на группе поддержки для людей, переживших потерю. Их случайная встреча быстро перерастает в дружбу, но за шутками и лёгкими диалогами скрываются тайны, которые могут разрушить их жизни.

Здесь много чёрного юмора и плотного напряжения — именно за это зрители ценят короткий формат.

Кинопоиск: 7.4.

Также прочитайте: Новый сериал от создателя «Во все тяжкие» может стать самым странным за карьеру автора: о мире, где вирус делает людей идеальными

Фото: Кадр из сериала «Следом за жизнью», «Конец ***го мира», «Прощай навсегда», «Сексуальное просвещение», «Метод Комински»
Анна Адамайтес
Анна Адамайтес
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Почему в «Алисе в Пограничье» нет тузов? Фанаты строят такие теории, что мозг вскипает Почему в «Алисе в Пограничье» нет тузов? Фанаты строят такие теории, что мозг вскипает Читать дальше 2 ноября 2025
Создатели «Очень странных дел» раскрыли, на какие два вопроса ответит финал: один из них связан с Уиллом, второй — с Изнанкой Создатели «Очень странных дел» раскрыли, на какие два вопроса ответит финал: один из них связан с Уиллом, второй — с Изнанкой Читать дальше 1 ноября 2025
Топ-10 Netflix забит новинками, но эти 3 сериала действительно хочется смотреть запоем — и да, их легко проглотить за ночь Топ-10 Netflix забит новинками, но эти 3 сериала действительно хочется смотреть запоем — и да, их легко проглотить за ночь Читать дальше 30 октября 2025
А вы знали, что новая «Бугония» — это только ремейк? 5 отличий премьеры с Эммой Стоун от южнокорейского оригинала А вы знали, что новая «Бугония» — это только ремейк? 5 отличий премьеры с Эммой Стоун от южнокорейского оригинала Читать дальше 3 ноября 2025
За границу ехать не пришлось — Париж нашли в СССР: где проходили съемки культового хита «Д’Артаньян и три мушкетёра» За границу ехать не пришлось — Париж нашли в СССР: где проходили съемки культового хита «Д’Артаньян и три мушкетёра» Читать дальше 3 ноября 2025
Фильм про Костомарова станет блокбастером и драмой одновременно: фигурист уже назвал актера, который может сыграть его лучше всех Фильм про Костомарова станет блокбастером и драмой одновременно: фигурист уже назвал актера, который может сыграть его лучше всех Читать дальше 3 ноября 2025
Спасут ли Бутчера в 5 сезоне «Пацанов»: финал «Поколения "Ви"» дал смутную надежду на хэппи-энд Спасут ли Бутчера в 5 сезоне «Пацанов»: финал «Поколения "Ви"» дал смутную надежду на хэппи-энд Читать дальше 3 ноября 2025
Не просто супергерои, а люди со своими слабостями и демонами: 5 сериалов Marvel с высокими рейтингами Не просто супергерои, а люди со своими слабостями и демонами: 5 сериалов Marvel с высокими рейтингами Читать дальше 3 ноября 2025
Когда в сериале «Сверхъестественное» появился Кастиэль: фанаты до сих пор помнят его первую фразу Когда в сериале «Сверхъестественное» появился Кастиэль: фанаты до сих пор помнят его первую фразу Читать дальше 3 ноября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше