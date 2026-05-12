Одним «выстрелом» уничтожите всех муравьев: насыпьте крупу в бутылку и подождите пару дней – урожай не пострадает

12 мая 2026 08:00
Изображение сгенерировано нейросетью Чатжпт

Никаких дорогих средств. Всего три ингредиента из аптеки и кухни решат проблему быстрее, чем вы думаете.

Муравьи на даче — это не просто досадная мелочь. Эти маленькие трудяги портят грядки, разносят тлю по всему участку и могут переносить на растения опасные вещества. Рука так и тянется за магазинной химией, но страшно: а вдруг отрава попадёт в урожай?

Редакция Дзен-канала «Маленький сад на краю Вселенной» поделилась проверенным рецептом безопасной приманки. Никакого вреда для растений и плодов — только спокойствие за свой сад.

Почему это работает

Главный секрет — обычная борная кислота. Для муравьёв она губительна, но действует хитро. Насекомые не просто едят отравленную приманку сами — они несут её прямиком в муравейник. В итоге уничтожается вся колония, включая матку и молодых особей. И самое приятное: вам даже не нужно искать, где находится муравейник. Вредители сделают всю работу сами.

Что понадобится

Ингредиенты найдутся в любом доме:

  • Манная крупа — 0,5 литра
  • Сахар — 3 столовые ложки
  • Борная кислота — 1 чайная ложка
  • Горячая вода — 100 миллилитров

Приготовление займёт буквально пару минут. Растворите борную кислоту в горячей воде. В пластиковую бутылку насыпьте манку и сахар, добавьте раствор и тщательно взболтайте. В крышке проделайте небольшое отверстие — и приманка готова.

Как использовать

Тонкой струйкой распределите смесь в местах, где вы чаще всего видите муравьёв. Насекомые примут приманку за лакомство и сами доставят её в муравейник.

Почему этот способ смело можно советовать соседям

Борная кислота не накапливается в почве, а значит — никакого риска для урожая. Уже через несколько дней вы заметите, что вредителей стало значительно меньше. Просто, дёшево и безопасно.

Попробуйте этот рецепт — и ваш сад останется под надёжной защитой без всякой агрессивной химии.

Ксения Беловицкая
