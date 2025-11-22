Меню
Одна пуля по колесам, и никакой «Скорости» бы не было: в Сети нашли оправдание для героя Киану Ривза в культовом боевике

22 ноября 2025 19:06
Кадр из фильма «Скорость»

По мнению пользователей, это было бы слишком рискованно.

Фильму «Скорость» уже исполнилось 30 лет, но он до сих пор остается культовым. С его выходом карьеры Киану Ривза и Сандры Буллок стремительно взлетели. При бюджете всего в 30 миллионов долларов лента собрала в прокате свыше 350 миллионов.

Некоторые зрители уже разобрали фильм по косточкам и предложили простое решение.

«Джеку надо было выстрелить по колёсам, когда автобус ещё не набрал скорость в 50 миль в час. Автобус остановился бы, и взрыва не произошло бы», — считают в Сети.

Но тот факт, что создатели упустили такое решение проблемы, на самом деле не ляп и не сюжетная дыра.

Место бомбы

Джек Тревен не мог просто выстрелить в колесо. Он не знал точного расположения бомбы в автобусе.

В спешке пуля могла случайно попасть в взрывное устройство, что немедленно привело бы к детонации. Такой риск был совершенно неоправдан.

Кадр из фильма «Скорость»

Управление бомбой

Бомба в автобусе управлялась не только спидометром. Когда Говард Пейн увидел, как полиция пытается эвакуировать пассажирку, он вручную привел устройство в действие. Это доказывает, что у злодея был полный контроль над ситуацией.

Как отмечает автор Дзен-канала «Кинодом», в салоне находилось несколько взрывных устройств. Даже если бы автобус остановили до набора скорости, Пейн просто нажал бы кнопку и активировал одно из них. Поэтому стрельба по колесам не спасла бы ситуацию.

Ранее портал «Киноафиша» писал, что Киану Ривз раскрыл смысл «Матрицы».

Фото: Кадры из фильма «Скорость» (1994)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
