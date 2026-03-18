Один из самых популярных сериалов Okko вернется на экран: что покажут во втором сезоне «Гипнозиса»

Первый сезон «Гипнозиса» попал в десятку лидеров по просмотрам на платформе Okko по итогам прошлого года. Высокие цифры обеспечили проекту продление. Съёмки второго сезона запустили совсем недавно.

Сюжет второго сезона

Второй сезон стартует спустя несколько месяцев после финала первой части. Белозёров, Орехов и Григорий сталкиваются с загадочным мальчиком по имени Егор, который сообщает им о надвигающейся катастрофе.

Чтобы предотвратить гибель людей и спасти близких, герои оказываются втянуты в череду жестоких убийств и странных исчезновений. Им предстоит иметь дело не только с новыми противниками, но и со старыми врагами, которые стали ещё опаснее.

Детали съемок

Актёрский состав второго сезона «Гипнозиса» сохранит ключевых персонажей. Ростислав Бершауэр, Даниил Страхов и Кирилл Кяро снова появятся в проекте. Кяро отметил, что рад возвращению к этой истории.

«Нас ждет множество неожиданных поворотов, которые изменят жизнь героев и заставят иначе взглянуть на происходящее», — заявил актер.

Работа над новыми сериями займёт несколько месяцев, после чего проект станет доступен на стриминговой платформе.