«Один дома» + «Гарри Поттер» + Спилберг = «Гремлины 3»: что известно о возвращении культовых монстров

Крошечные монстры снова вернутся на большие экраны — и не где-нибудь, а под крылом Спилберга и Коламбуса. Warner Bros. официально подтвердила: «Гремлины 3» выйдут в прокат осенью 2027 года. И судя по первым данным, зрителей ждёт не просто ностальгия, а полноценное перерождение легенды.

Возвращение тех, кого боялись после полуночи

Режиссёром триквела стал Крис Коламбус — тот самый, кто снял «Один дома» и «Гарри Поттера». Он не просто возвращается к франшизе, но и впервые после 40 лет возьмёт в руки камеру, чтобы сам рассказать новую историю о Магвае и его потомках.

Коламбус был автором сценария оригинальных «Гремлинов», поэтому шансы, что дух старого фильма сохранится, крайне высоки. Исполнительным продюсером, как и прежде, выступит Стивен Спилберг.

Что известно о сюжете

Официальных подробностей почти нет, но по слухам, действие развернётся спустя десятилетия после первых событий. Мир уже знает о Магваях, и кто-то решает вернуть этих существ ради выгоды. Классическое правило — «не кормить после полуночи» — вновь будет нарушено.

Зак Галлиган, игравший Билли Пэлтцера, подтвердил, что готов вернуться. Его участие станет связующей нитью между новой историей и оригиналом 1984 года.

Почему это важно

Первая часть «Гремлинов» стала культовой, превратив смесь ужаса и комедии в культурное явление. Вторая, вышедшая в 1990-м, закрепила статус фильма как ироничного комментария к самому Голливуду. Теперь у Коламбуса шанс вернуть зрителей в эпоху, где ужастики могли быть добрыми, а монстры — обаятельными.

Премьера «Гремлинов 3» назначена на 19 ноября 2027 года. Похоже, осень обещает быть шумной — и, возможно, очень мокрой.

