Одеты как изысканные дворяне, но при этом без обуви: почему хоббиты во «Властелине коле» вечно ходят босиком

Одеты как изысканные дворяне, но при этом без обуви: почему хоббиты во «Властелине коле» вечно ходят босиком

11 ноября 2025 20:00
Кадр из фильма «Властелин колец: Братство Кольца»

Это объясняется их природой.

Хоббиты занимают центральное место в эпопее «Властелин колец» — оба ключевых персонажа, Фродо и Бильбо, происходят из этого народа. Хотя Шир часто мелькает в кадрах, многие аспекты жизни хоббитов остаются за кадром.

Их бытовые привычки и культурные особенности раскрыты значительно менее подробно, чем традиции других народов Средиземья. Особый интерес вызывает характерная черта хоббитов — их устойчивое нежелание носить обувь. И это неслучайно.

Обувь хоббитов

Писатель Джон Толкин подробно описывал уникальное строение ступней хоббитов — они обладают прочными кожаными подошвами и покрыты густым мехом, что делает ношение обуви бессмысленным.

Хотя некоторые представители этого народа, особенно живущие в болотистой местности, иногда используют обувь, это считается скорее исключением.

Особые ступни хоббитов дарят им не только комфорт, но и практические преимущества. Именно эта природная особенность обеспечивает им невероятную бесшумность передвижения, что в свое время повлияло на выбор Гэндальфа, пригласившего Бильбо в знаменитое путешествие.

Кадр из фильма «Хоббит: Нежданное путешествие»

Одежда хоббитов

Костюмы хоббитов во «Властелине колец» создают уникальный контраст с другими обитателями Средиземья. Их наряды стилистически отсылают к моде рубежа XIX-XX веков: приталенные пальто, застегивающиеся на пуговицы рубашки и аккуратные брюки. Этот осознанный выбор резко выделяет хоббитов на фоне средневекового антуража эльфов, людей и гномов.

Кадр из фильма «Властелин колец: Братство Кольца»

Исследователи творчества Толкина видят в этой стилистической особенности глубокий личный подтекст. Детские воспоминания писателя о жизни в английской сельской местности, особенно в деревне Сархол, напрямую повлияли на создание образа Шира.

Теплая ностальгия по уютному миру деревенской Англии конца викторианской эпохи воплотилась в узнаваемом гардеробе хоббитов и стала их визитной карточкой, пишет автор Дзен-канала «Мир комиксов и кино».

Ранее портал «Киноафиша» писал, сколько на самом деле живут хоббиты во «Властелине колец».

Фото: Кадры из фильмов «Властелин колец: Братство Кольца» (2001), «Хоббит: Нежданное путешествие» (2012)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
