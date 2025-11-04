Меню
Киноафиша Статьи Смеаголу было 589 лет, но это уникальный случай: а сколько на самом деле живут хоббиты во «Властелине колец»?

4 ноября 2025 15:42
Кадр из фильма «Властелин колец»

Чуть больше, чем люди, но меньше, чем эльфы.

Когда Джон Рональд Руэл Толкин впервые придумал слово «хоббит», он, вероятно, не подозревал, что создаёт не просто вымышленный народ, а целую культурную метафору — о простоте, уюте и удивительном долголетии. Хоббиты во «Властелине колец» не бессмертны, как эльфы, и не куют вечные кристаллы, как гномы. Но живут они дольше людей, и при этом — спокойнее и счастливее.

Средняя жизнь хоббита — век без суеты

В среднем хоббиты доживают до ста лет, и это почти правило. Они не спешат, не рискуют и вообще не рвутся в приключения. Толкин недаром писал, что их можно назвать «народом привычки»: они пьют чай, возделывают землю и не любят ничего неожиданного. Даже Бильбо Бэггинс, главный «авантюрист» среди них, поначалу был готов скорее запереться в норе, чем идти куда-то с Гэндальфом и гномами.

Возможно, именно этот неторопливый образ жизни и стал их секретом долголетия. Хоббиты мало болеют, у них крепкая иммунная система и почти отсутствует стресс — враг всех смертных.

Бильбо, Геронтий и Голлум — чемпионы долголетия

Кадр из фильма «Властелин колец»

Самым долгоживущим хоббитом Шира считался Геронтий Тук, доживший до 130 лет. Но Бильбо побил даже этот рекорд — 131 год, и, если бы не расставание с Кольцом, он мог бы прожить дольше. Кольцо силы продлило ему жизнь, но исказило саму её природу — сделало время липким, вязким, словно его стало «слишком много».

А вот Смеагол, он же Голлум, — абсолютный рекордсмен. 589 лет. Носительство Кольца превратило его в иссохшее существо, но жизнь при этом почти остановилась. Толкин писал, что «Кольцо продлевает существование, но не жизнь». Это и стало трагедией Голлума — бессмертие без покоя.

Почему хоббиты стареют так медленно

Толкин оставил несколько намёков. Хоббиты взрослеют поздно: совершеннолетие у них наступает в 33 года, а к 50-ти они только входят в «золотой возраст».

Это биологически и культурно другая мера времени. Они живут в согласии с природой, без излишеств и войн, и, как писал сам Толкин, «в мире, где дни текут спокойно и годами пахнет хлебом».

Хоббиты не строят великих империй и не оставляют каменных дворцов. Их главное достижение — умение жить долго и счастливо.

Может быть, именно поэтому, когда Гэндальф говорит Фродо, что «даже самый маленький способен изменить ход истории», он имеет в виду не силу — а время. Ведь у хоббитов его всегда чуть больше, чем у остальных.

Ранее мы писали: Как фанатка фэнтези, выбрала 4 книжных цикла, об экранизации которых я мечтаю: есть и хит от российского автора.

Фото: Кадр из фильма «Властелин колец»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
