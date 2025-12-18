И снова сериал про форму и приказы: сможет ли «Огонь» с Панфиловым удивить зрителей НТВ

Меню
18 декабря 2025 20:33
«Огонь»

Пожары, служебная иерархия и подозрение — НТВ снова говорит о профессии, но делает это жестче, чем обычно.

«Огонь» — новый сериал НТВ о пожарной части, где за привычной дисциплиной и строгими приказами постепенно проступает тревожная деталь: один из пожаров оказывается не случайным.

С этого момента история перестает быть просто служебной драмой и начинает работать как расследование, в котором под угрозой оказываются не только жизни, но и сама система.

Не катастрофа, а подозрение

Сюжет сознательно уходит от привычной для жанра схемы «герои против стихии». В центре — цепочка пожаров, связанных между собой, и сомнение: кто-то действует осознанно и хладнокровно.

Для пожарной части это удар по самой основе профессии, где принято верить, что опасность приходит извне, а не изнутри.

Герои без ореола

Командир части — человек системы, для которого устав всегда был безусловной опорой. Но именно ему приходится столкнуться с тем, что приказы не всегда объясняют происходящее.

В «Огне» нет глянцевых спасителей и эффектных поз — персонажи устают, ошибаются, спорят и начинают подозревать друг друга. Сериал делает ставку не на пафос профессии, а на внутренний разлом.

«Огонь»

Конфликт внутри коллектива

Главное напряжение рождается не на месте пожара, а в разговорах после смены. Кто знает больше, чем говорит? Кто покрывает коллегу? Где заканчивается товарищество и начинается соучастие?

Эти вопросы постепенно вытесняют привычную динамику «вызов — выезд — спасение», превращая сериал в историю о недоверии и выборе.

Плюс проекта — актёрский состав

В «Огне» задействованы любимцы аудитории НТВ, и для зрителей это уже само по себе сигнал доверия. Никита Панфилов и Евгений Миллер играют командиров части. Также в главных ролях Иван Лаврухин, Виктория Плоп и Владимир Бутенко.

Такой состав, помноженный на жанр и формат НТВ, почти гарантирует внимание аудитории и стабильный интерес к сериалу.

Сможет ли сериал выйти за рамки жанра

НТВ давно работает с темой людей в форме, и «Огонь» явно следует этой линии. Но за счет криминального элемента и отказа от прямой героизации проект получает шанс выделиться.

Если авторы удержат фокус на расследовании и не скатятся в шаблонную служебную мелодраму, сериал может стать одной из самых мрачных и приземленных историй канала.

Также прочитайте: Сразу 7 сериалов с Иваном Колесниковым готовятся к показу на НТВ и Первом — он то следователь, то адвокат, то фаворит Екатерины

Фото: Кадр из сериала «Огонь»
Анна Адамайтес
Анна Адамайтес
