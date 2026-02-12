«Очень странные дела» получат «скрытый сезон»: анимационный спин-офф сериала Netflix расскажет о «потерянной главе»

Зрители наконец увидят, что произошло между 2 и 3 сезонами оригинала.

После 5 сезона «Очень странных дел» зрителям казалось, что Хокинс выдохнул. Портал в Изнанку закрыт, дети спасли город, зло отступило. Но между этой победой и следующей катастрофой всегда оставалась пауза, о которой сериал почти не говорил. Теперь её заполняют анимацией.

Что произошло между сезонами

Мультсериал «Очень странные дела: Истории из 85-го» переносит действие в зиму 1985 года — сразу после финала второго сезона. В городе остаётся монстр, не успевший уйти в Изнанку.

История строится не вокруг спасения мира, а вокруг локальной угрозы и попытки понять, как существо оказалось в Хокинсе. Формула та же: группа подростков, тайна и ощущение, что взрослые снова ничего не замечают.

В сериале появляются Одиннадцатая, Майк, Уилл, Лукас, Дастин и Макс. Но озвучивают их новые актёры. Оригинальный каст к проекту не привлекался. Продюсерами выступают Мэтт и Росс Дафферы, а шоураннером стал Эрик Роблз, работавший с Netflix над анимацией.

«Потерянный сезон»

Создатели прямо называют проект недостающим звеном между сезонами. Роблз формулирует это так:

«Этот сериал вполне можно было бы снять с живыми актёрами. Мы хотели вернуться в Хокинс и создать ощущение потерянного сезона. Дети здесь не спасают мир — они просто пытаются защитить город».

По тону это ближе к ранним сериям, где страх был камерным, а ставки — личными. Премьера назначена на 23 апреля. У франшизы уже заявлены спектакль о прошлом Векны и игровой спин-офф, так что Хокинс явно никуда не исчезает.