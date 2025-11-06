Меню
Зрители отнесли в кинотеатры 1 миллиард рублей за 12 дней, чтобы увидеть «Горыныча»: люди в восторге и от Петрова, и от сюжета – отзывы

6 ноября 2025 07:58
«Горыныч»

Фэнтези про морского лейтенанта и дракончика покорило многих. 

Фильм «Горыныч» (2025) с Александром Петровым собирает аншлаги в кинотеатрах. Картина Дмитрия Хонина быстро преодолела рубеж в один миллиард рублей в прокате и стала девятым российским релизом года, которому это удалось.

Разбираемся, что зрители увидели в истории о моряке, попавшем в сказочное княжество.

Сказка для большой аудитории

В основе сюжета — история старшего лейтенанта Алексея Алёхина (Александр Петров), оказавшегося в волшебном мире после погружения в Балтийское море. Там он знакомится с дракончиком, который по-детски искренне принимает его за маму.

Эта центральная линия — простая, понятная и эмоциональная — сразу находит отклик у зрителей: фильм воспринимается не как пародийное фэнтези, а как добротная приключенческая история.

Главные впечатления зрителей

Отзывы на специализированных форумах — почти сплошь положительные. Людям явно зашла тёплая атмосфера этой современной сказки.

«Фильм прикольный, нам очень понравился, всем советую».

«Очень хороший фильм, добрый, спокойный, без насилия».

«Хочется хотя бы перед экраном увидеть много волшебства и доброты — при просмотре “Горыныча” чувство доброты возникает».

«Горыныч»

Многие зрители рекомендуют картину для похода в кино всей семьей, называя её «безопасным выбором»: детям нравится яркая сказка, а взрослые получают лёгкий, неутомительный сюжет.

Часто в комментариях упоминается и энергичная игра Петрова, которому органично подходит роль неунывающего моряка, вынужденного спасать княжество от интриг и угроз.

Но есть и те, кому фильм не заходит

Отрицательные отзывы тоже присутствуют. Есть зрители, которые называют сюжет поверхностным, а визуальные эффекты — неровными.

Критикуют и диалоги, которые показались части аудитории «детскими». Однако такие оценки не мешают фильму удерживать высокие сборы: массовый зритель идёт за ощущением большого сказочного приключения, а не за реалистичностью графики.

Фильм действует как киноаттракцион: ярко и просто, но с тем самым искренним обаянием, которого часто не хватает крупным фэнтези-проектам. Именно поэтому народная реакция держится в духе: «Было весело, детям понравилось, можем рекомендовать».

Также прочитайте: Три свежих умных фильма, которые накрывают приятным послевкусием — есть российский с рейтингом 8,2

Фото: Кадр из фильма «Горыныч»
Анна Адамайтес
Анна Адамайтес
