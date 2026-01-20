Обошел «Человека-бензопилу» и стал первым с рейтингом 9,33: в 2026 году появился новый лидер топа лучших аниме в истории

Еще неделю назад казалось, что аниме-рейтинги давно застыли и удивить там уже нечем. Но в середине января ситуация резко изменилась.

Второй сезон «Провожающей в последний путь Фрирен» вышел — и почти сразу переписал историю жанра. Причем так уверенно, что фанаты до сих пор спорят, как это вообще возможно.

Не просто продолжение, а новый рекорд

Премьера второго сезона состоялась 16 января, и уже через несколько дней первый эпизод оказался на вершине мирового рейтинга. Оценка — 9,33 балла, и это лучший результат за всю историю аниме.

Второй сезон обошел не только культовые сериалы прошлых лет, но и собственный первый сезон, который еще недавно считался эталоном.

Вслед за ним в топе идут «Человек-бензопила: История Резе», «Стальной алхимик: Братство» и «Врата Штейна». Но именно «Фрирен» сейчас задает тон и планку качества.

Почему зрители поставили максимум

История эльфийской волшебницы по-прежнему далека от привычного героического фэнтези. Мир уже спасен, главные битвы в прошлом, а в центре внимания — время, память и утраты. Для Фрирен десятилетия пролетают незаметно, тогда как для людей рядом это целая жизнь.

Во втором сезоне авторы делают акцент на тишине, паузах и эмоциях, которые не проговариваются вслух. Именно эта честность и спокойствие оказались сильнее эффектных сюжетных поворотов.

Второй сезон состоит из десяти серий. Новые эпизоды выходят по пятницам. Судя по реакции зрителей, «Фрирен» не просто удержит первое место, а станет ориентиром для всех будущих аниме о взрослении, времени и расставаниях.

Ранее портал «Киноафиша» писал про 5 моментов в аниме «Провожающая в последний путь Фрирен», которые не зря кажутся странными.