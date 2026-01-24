О таком тесте мечтали все мужчины: угадайте советский фильм по кадру с героиней в бикини

Меню
24 января 2026 21:13
Кадр из фильма «Три плюс два» (1963)

На актрис в купальниках приятно смотреть.

Платье-халат, скромный сарафан, строгий костюм — в таком виде мы чаще всего и помним легендарных советских актрис. Но кинематограф иногда давал им и зрителям возможность немного расслабиться.

На экран прорывались лучи южного солнца, звучал шум прибоя, и героини представали в совершенно ином, неожиданном амплуа — в бикини или купальниках. Эти кадры были сенсацией, предметом восторга и обсуждений.

Для своего времени это был смелый шаг, который требовал определённой раскрепощённости от актрис. Проверьте, сможете ли вы по одному такому откровенному и знаковому кадру с кинодивами безошибочно назвать фильм.

Фото: Кадры из фильмов «Любовь и голуби» (1984), «Три плюс два» (1963), «Спортолото-82» (1982), «Дама с попугаем» (1988), «Большая перемена» (1972), «Будьте моим мужем» (1981)
