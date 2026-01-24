О таком тесте мечтали все мужчины: угадайте советский фильм по кадру с героиней в бикини

Платье-халат, скромный сарафан, строгий костюм — в таком виде мы чаще всего и помним легендарных советских актрис. Но кинематограф иногда давал им и зрителям возможность немного расслабиться.

На экран прорывались лучи южного солнца, звучал шум прибоя, и героини представали в совершенно ином, неожиданном амплуа — в бикини или купальниках. Эти кадры были сенсацией, предметом восторга и обсуждений.

Для своего времени это был смелый шаг, который требовал определённой раскрепощённости от актрис. Проверьте, сможете ли вы по одному такому откровенному и знаковому кадру с кинодивами безошибочно назвать фильм.