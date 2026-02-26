Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Нужен «уродливо горячий» мистер Рочестер: в Сети выбирают актера для новой «Джейн Эйр» — и уже есть два кандидата

Нужен «уродливо горячий» мистер Рочестер: в Сети выбирают актера для новой «Джейн Эйр» — и уже есть два кандидата

26 февраля 2026 20:33
Кадр из сериала «Белый лотос»

В списке — голливудские звезды.

После «Грозового перевала» кинематографисты решили не останавливаться и взялись за ещё одну классическую историю сестёр Бронте — теперь очередь дошла до «Джейн Эйр». Главную героиню доверили Эйми Лу Вуд, которую зрители запомнили по «Белому лотосу».

Однако самые жаркие споры в интернете разгорелись не вокруг неё, а вокруг того, кто же воплотит загадочного и мрачного мистера Рочестера.

Эйми Лу Вуд в сериале «Джейн Эйр»

32‑летняя Эйми Лу Вуд официально утверждена на роль Джейн Эйр в новой экранизации. За проект взялась британская студия, которая до этого успешно выпустила «Эмму» по Джейн Остин в 2020 году.

Вуд стала известна широкой публике благодаря сериалу «Сексуальное просвещение» на Netflix, а затем громко заявила о себе в третьем сезоне «Белого лотоса». Эта роль принесла ей не только любовь зрителей, но и номинации на «Эмми» и «Золотой глобус».

В Сети кастинг встретили тепло — многие пишут, что у Вуд идеальное лицо для викторианской героини, и она органично впишется в мрачноватую атмосферу классического романа.

Мистер Рочестер в сериале «Джейн Эйр»

Эдвард Рочестер в романе совсем не похож на стандартного красавца — Бронте описывала его угрюмым, резким и откровенно некрасивым, к тому же заметно старше Джейн. Поклонники книги, переживающие за новую экранизацию, мечтают увидеть именно такого героя.

В Сети уже гуляет термин «уродливо горячий», то есть человек, который пленяет не внешностью, а мощной харизмой и внутренним огнём. В качестве идеального кандидата многие называют Адама Драйвера — 42‑летнему актёру из «Звёздных войн» такое амплуа очень идёт.

Кадр из фильма «Дом Gucci»

В обсуждениях всплывает и фамилия Бенедикта Камбербэтча: 49‑летняя звезда Marvel тоже, по мнению фанатов, способен передать сложную натуру Рочестера.

Кадр из фильма «Кошачьи миры Луиса Уэйна»

Ранее эту роль в разное время исполняли Тимоти Далтон, Киаран Хайндс, Тоби Стивенс и Майкл Фассбендер.

Фото: Кадры из сериала «Белый лотос», фильмов «Дом Gucci» (2021), «Кошачьи миры Луиса Уэйна» (2021)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Из новичков будет не только Ева Грин: Тим Бертон уговорил на третий сезон «Уэнсдэй» свою любимую звезду Из новичков будет не только Ева Грин: Тим Бертон уговорил на третий сезон «Уэнсдэй» свою любимую звезду Читать дальше 25 февраля 2026
«Терминатор 7» станет хитом только при одном условии: Кэмерону придется рискнуть по-крупному «Терминатор 7» станет хитом только при одном условии: Кэмерону придется рискнуть по-крупному Читать дальше 25 февраля 2026
16 миллионов долларов за 8 сезонов: больше всех за «Игру престолов» получила вовсе не Дейнерис — другой персонаж 16 миллионов долларов за 8 сезонов: больше всех за «Игру престолов» получила вовсе не Дейнерис — другой персонаж Читать дальше 27 февраля 2026
Выше — только «Рыцарь Семи Королевств»: этот спин-офф культового сериала неожиданно вырвался в топы Выше — только «Рыцарь Семи Королевств»: этот спин-офф культового сериала неожиданно вырвался в топы Читать дальше 27 февраля 2026
В финале 4 сезона «Бриджертонов» Netflix дал зацепку на будущее: история продолжится, но с одним условием В финале 4 сезона «Бриджертонов» Netflix дал зацепку на будущее: история продолжится, но с одним условием Читать дальше 27 февраля 2026
Четыре сезона, где каждая серия — 10/10: этот сериал Netflix заткнул за пояс и «Очень странные дела», и «Чёрное зеркало» Четыре сезона, где каждая серия — 10/10: этот сериал Netflix заткнул за пояс и «Очень странные дела», и «Чёрное зеркало» Читать дальше 27 февраля 2026
Этот фэнтези-сериал неожиданно вырвался в топы из-за нового «Гарри Поттера»: и причиной этому — спор о плагиате Этот фэнтези-сериал неожиданно вырвался в топы из-за нового «Гарри Поттера»: и причиной этому — спор о плагиате Читать дальше 27 февраля 2026
Доа из «Клюквенного щербета» возвращается: новый турецкий медицинский сериал станет подарком к 8 марта Доа из «Клюквенного щербета» возвращается: новый турецкий медицинский сериал станет подарком к 8 марта Читать дальше 27 февраля 2026
«Рыцарь Семи Королевств» опередил «Первый отдел», «Ландыши» и «Очень странные дела» в февральском топе, но почему? Отвечаем «Рыцарь Семи Королевств» опередил «Первый отдел», «Ландыши» и «Очень странные дела» в февральском топе, но почему? Отвечаем Читать дальше 27 февраля 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше