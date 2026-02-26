Нужен «уродливо горячий» мистер Рочестер: в Сети выбирают актера для новой «Джейн Эйр» — и уже есть два кандидата

После «Грозового перевала» кинематографисты решили не останавливаться и взялись за ещё одну классическую историю сестёр Бронте — теперь очередь дошла до «Джейн Эйр». Главную героиню доверили Эйми Лу Вуд, которую зрители запомнили по «Белому лотосу».

Однако самые жаркие споры в интернете разгорелись не вокруг неё, а вокруг того, кто же воплотит загадочного и мрачного мистера Рочестера.

Эйми Лу Вуд в сериале «Джейн Эйр»

32‑летняя Эйми Лу Вуд официально утверждена на роль Джейн Эйр в новой экранизации. За проект взялась британская студия, которая до этого успешно выпустила «Эмму» по Джейн Остин в 2020 году.

Вуд стала известна широкой публике благодаря сериалу «Сексуальное просвещение» на Netflix, а затем громко заявила о себе в третьем сезоне «Белого лотоса». Эта роль принесла ей не только любовь зрителей, но и номинации на «Эмми» и «Золотой глобус».

В Сети кастинг встретили тепло — многие пишут, что у Вуд идеальное лицо для викторианской героини, и она органично впишется в мрачноватую атмосферу классического романа.

Мистер Рочестер в сериале «Джейн Эйр»

Эдвард Рочестер в романе совсем не похож на стандартного красавца — Бронте описывала его угрюмым, резким и откровенно некрасивым, к тому же заметно старше Джейн. Поклонники книги, переживающие за новую экранизацию, мечтают увидеть именно такого героя.

В Сети уже гуляет термин «уродливо горячий», то есть человек, который пленяет не внешностью, а мощной харизмой и внутренним огнём. В качестве идеального кандидата многие называют Адама Драйвера — 42‑летнему актёру из «Звёздных войн» такое амплуа очень идёт.

В обсуждениях всплывает и фамилия Бенедикта Камбербэтча: 49‑летняя звезда Marvel тоже, по мнению фанатов, способен передать сложную натуру Рочестера.

Ранее эту роль в разное время исполняли Тимоти Далтон, Киаран Хайндс, Тоби Стивенс и Майкл Фассбендер.