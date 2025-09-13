Меню
«Нулевой день» с Де Ниро набрал 61 000 000 просмотров, но многие прошли мимо: Netflix выпустил мии-сериал, который пугает своей реальностью

13 сентября 2025 15:13
Кадр из сериала «Нулевой день»

Триллер, который держит в напряжении до самого конца.

Не знаете, что включить? Вы могли пропустить «Нулевой день» — и это зря. Netflix тихо выпустил политический триллер с Робертом Де Ниро и Лиззи Каплан, который стартовал в начале 2025 года и собрал более 60 миллионов зрителей.

Да, цифра впечатляет, но всё же о сериале говорят куда меньше, чем он того заслуживает. А ведь это один из тех проектов, после которых хочется выключить свет и задуматься — в каком хрупком мире мы живём.

Кибератака, которая парализует страну

Сюжет «Нулевого дня» начинается с ужасающего: в США происходит глобальная кибератака. Более трёх тысяч погибших, экономика парализована, банковские счета стерты, улицы погружаются в хаос.

В центре истории — бывший президент Джордж Маллен (Де Ниро), которому поручают найти виновных. Но чем глубже он погружается в расследование, тем больше упирается в дезинформацию, политические игры и тёмные секреты тех, кто сидит в креслах на Уолл-стрит и в Белом доме.

Сильный каст и актуальная тема

Помимо Де Ниро, на экране появляются Лиззи Каплан, Джесси Племонс, Конни Бриттон, Анджела Бассетт. Сюжет подаётся серьёзно, без комиксовой динамики и надрыва.

Это не «боевик с вирусом», а именно триллер о политике, кризисе власти и том, что будет, если завтра всё выключится. И смотрится это максимально современно: в эпоху, когда даже твоя карта может зависнуть в магазине, страх показанного в сериале — очень реальный.

Почему стоит посмотреть

«Нулевой день» — не идеален. Иногда он перегружен деталями, порой слишком сух, но именно в этом и сила: зрителю предлагают не экшен, а повод задуматься. Это сериал, который работает с головой, а не с адреналином.

И, возможно, именно поэтому он пролетел мимо широкой аудитории. Но если вы ищете умный триллер с актуальной болью, мрачной атмосферой и Де Ниро, который снова тащит на себе экран, — этот проект точно стоит вашего времени.

Вам может понравиться: «Ешь, молись, люби», только без побега на Бали: Netflix выпустил кулинарную драмеди «Бабули» — посмотрите и будете просить добавку.

Фото: Кадр из сериала «Нулевой день»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
