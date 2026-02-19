Меню
«Ну, поиграй со мной!»: этот сложный тест по вселенной «Маши и Медведя» пройдут только настоящие фанаты

«Ну, поиграй со мной!»: этот сложный тест по вселенной «Маши и Медведя» пройдут только настоящие фанаты

19 февраля 2026 16:40
Кадр из мультсериала «Маша и Медведь»

Вопросы касаются самых популярных эпизодов.

«Маша и Медведь» — это вселенная с миллиардами просмотров, сотнями серий и армией детей, готовых смотреть одни и те же эпизоды до бесконечности. Родители тоже помнят каждую песню и интонацию Маши. Хитрость в том, что мультфильм сделан так, что взрослые тоже «зависают» перед экранами, сами того не замечая.

Но насколько хорошо вы знаете эти серии на самом деле? Не общий смысл, а детали: что именно случилось, кто во что был одет, чем закончилась конкретная выходка девочки. Мелочи, которые при фоновом просмотре пролетают мимо, но именно из них складывается настоящая память о мультфильме.

Мы собрали шесть вопросов по самым популярным эпизодам. Если ответите без запинки — вы фанат.

Фото: Кадр из мультсериала «Маша и Медведь»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
