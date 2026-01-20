Меню
Киноафиша Статьи «Ну могут же!»: российская фантастика про ИИ «Голосовой помощник» неожиданно зашла зрителям

20 января 2026 14:15
«Голосовой помощник»

Публика отмечает актуальность сюжета, мастерство режиссёра и высокий уровень подачи.

Фантастический триллер «Голосовой помощник» после выхода на онлайн-платформах быстро оброс обсуждениями.

История про умный дом, замкнутое пространство и ИИ, знающий о людях слишком много, оказалась близка современному зрителю.

Судя по отзывам, публику зацепило не только использование модной темы, но и то, как она разыграна внутри сюжета.

Загородный дом как ловушка

По сюжету пятеро друзей приезжают в арендованный дом, рассчитывая провести выходные за застольем и разговорами.

Спокойная бытовая атмосфера рушится, когда выясняется, что в доме установлен голосовой помощник по имени Алёна. Система получает доступ к замкам, камерам, перепискам и начинает навязывать героям игру, из которой нельзя выйти добровольно.

ИИ не угрожает напрямую, но шаг за шагом вскрывает скрытые конфликты, старые обиды и тайны, связанные с гибелью их общей подруги.

Дом постепенно превращается в пространство психологического давления, где каждое слово может обернуться новым витком конфликта.

«Голосовой помощник»

Что зацепило зрителей

Рейтинг «Кинопоиска» у фильма — 7,3. В отзывах часто отмечают неожиданно уверенный уровень исполнения для российского жанрового кино.

«Ну могут же! Многие российские триллеры/ужасы снятые до — ну просто ни о чём. Они больше смешные и абсурдные, чем достойные и серьёзные. Но данная новинка перевернула просто всё», — написал один из пользователей.

Другой комментатор обращает внимание на драматургию и постепенное раскрытие персонажей:

«Современный российский молодёжный триллер. Вначале очень много разговоров и мало действия, но зрителей нужно ввести в суть сложных взаимоотношений героев. Затем идёт раскрытие их настоящей сущности, скрытой от окружающих».

Есть и более сдержанные оценки, где фильм хвалят без восторгов:

«Фильм оставил довольно ровное впечатление. Правда авторы, в своём стремлении запутать зрителя, местами запутались сами. Но это кино из тех, где думать нужно».

Почему фильм обсуждают

«Голосовой помощник» работает в ограниченном пространстве и не пытается расширяться до масштабного фантастического зрелища. Он делает ставку на психологию, групповую динамику и тему цифрового контроля.

Для части аудитории это стало поводом похвалить отечественное кино за аккуратную работу с жанром, для других — поводом спорить о финале и мотивах героев.

Такое сочетание простой формы, актуальной темы и неоднозначных персонажей сделало фильм заметным — без оглядки на громкие имена и бюджеты.

Фото: Кадр из фильма «Голосовой помощник»
Анна Адамайтес
Анна Адамайтес
