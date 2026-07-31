НТВ официально объявил главные продолжения сезона 2026-2027: «Невский-8» уже на подходе

НТВ наконец раскрыл планы на телевизионный сезон 2026/2027. Канал официально подтвердил возвращение сразу нескольких самых популярных франшиз, которые уже много лет остаются любимыми у зрителей. Новые сезоны получат «Невский», «Первый отдел», «Шеф», «Тверская», «Скорая помощь», «Балабол» и другие проекты.

«Невский» продолжит главную интригу последних лет

Одной из самых ожидаемых премьер станет восьмой сезон «Невского».

По сюжету расследование дела Архитектора подходит к финалу, однако вопросов становится только больше. Следователи уверены, что разгадка связана с Павлом Семеновым и его женой Татьяной Беловой, которая скрывается от правоохранителей. Поиски героини приведут к новым тайнам, связанным с наследством Архитектора.

Зрителей ждут новые сезоны главных детективов НТВ

Продолжение получат и другие популярные проекты канала.

В шестом сезоне «Первого отдела» Юрий Брагин вернется к расследованию убийства, совершенного еще в 1999 году, а Шибанов начнет охоту на киллера Сталкера.

Третий сезон «Тверской» вновь сведет Ивана Соболева с опасными преступниками, за которыми, как выяснится, стоят высокопоставленные силовики.

Не останутся без продолжения и «Шеф», «Скорая помощь», «Акушер» и «Балабол». Каждая история обещает новые расследования, громкие преступления и непростые испытания для уже полюбившихся героев.

Канал делает ставку на проверенные франшизы

Судя по анонсу нового сезона, НТВ продолжает развивать свои самые успешные проекты.

Многие из этих сериалов выходят уже не первый год, однако продолжают собирать высокие рейтинги и сохраняют интерес аудитории. Именно поэтому канал решил вновь сделать ставку на истории, которые давно стали настоящими телевизионными брендами.

Телевизионный сезон 2026/2027 обещает быть насыщенным для поклонников отечественных детективов. Если вы следите за судьбой Павла Семенова, Юрия Брагина или Виктора Расторгуева, ждать новых серий осталось совсем недолго.

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