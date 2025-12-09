Меню
НТВ начинает неделю с громких премьер: два криминальных сериала выходят в один день друг за другом

9 декабря 2025 13:00
Кадр из сериала «Тайный советник», «Большая вода»

Канал обновляет декабрьскую сетку и запускает новые детективы.

Новая теленеделя на НТВ начинается заметно бодрее обычного: уже 15 декабря, зрителей ждут сразу две премьеры — криминальные сериалы «Тайный советник» и «Большая вода». После долгой полосы повторов и мелодрам канал возвращается к крупным новинкам в прайме.

«Тайный советник»

В 20:00 стартует 20-серийный детектив «Тайный советник» Максима Есаулова и Алана Дзоциева.

В центре сюжета бывший опер Павел Костиков, потерявший напарника и вынужденный перейти в аналитический отдел после ранения.

Помогая адвокату Полине Смирновой, вдове погибшего коллеги, он становится её негласным советником и выходит на след преступной организации, связанной с убийством её мужа.

Актёр отмечает:

«Он мегакрутой, харизматичный опер… вся его жизнь — одна сплошная головоломка».

В сериале также снимаются Елена Радевич, Павел Гайдученко и Дмитрий Быковский — знакомые зрителям по другим проектам Дзоциева.

Кадр из сериала «Тайный советник»

«Большая вода»

Сразу после премьеры «Тайного советника», в 22:15, выйдут первые серии «Большой воды» — шестнадцатисерийного проекта Леонида Пляскина.

Лента была снята в 2022 году, но впервые выходит в эфир только сейчас.

Среди исполнителей — Анастасия Крылова, Александр Красовский, Сергей Яценюк и Сергей Перегудов.

«Большая вода» рассказывает о таёжном городке, где всем правит скрытый хозяин, выстроивший империю на нелегальной добыче золота и коррумпированных связях.

Главный герой Егор, человек принципов, отказывается мириться с этой системой и пытается её сломать, понимая, что до него многие потерпели поражение.

На фоне борьбы за справедливость сериал поднимает темы жадности и чести, подлости и дружбы, притворства и искренней взаимопомощи.

Кадр из сериала «Большая вода»

Что дальше в сетке

Декабрь у НТВ насыщенный: после премьер «Тайного советника» и «Большой воды» зрителей ждут новые проекты — «Ночной», «Псы и волки», «Айда», «Арканар», «Точка невозврата», «Черное солнце 2» и другие сериалы, которые уже заявлены на вторую половину сезона.

Источник: дзен-канал Мир современного кино

Также прочитайте: Мажор, но не Прилучный: НТВ приготовил для зрителей сюрприз — самый несерьезный детектив канала с Бондаренко

Фото: Кадр из сериала «Тайный советник», «Большая вода»
Анна Адамайтес
