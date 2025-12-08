Мажор, но не Прилучный: НТВ приготовил для зрителей сюрприз — самый несерьезный детектив канала с Бондаренко Сапрыкиным

НТВ запускает комедийный детектив «Кукушонок» (2026) — историю о том, как в тихом городке оперативку дают стажёра, который знает о полиции всё… только по фильмам.

«Кукушонок»: что в сюжете

Опытный и спокойный Пётр Кувалдин работает в полиции в традициях старой школы: протоколы, наблюдение, бумажки — всё строго по инструкции.

Но внезапно ему в напарники назначают Клима Кукушкина — сына городского предпринимателя и мецената, который является спонсором местной полиции. Отказываться от неопытного помощника нельзя — уволят, выбора у него нет.

Проблема в том, что Клим — тот человек, которого в реальной полиции быть не должно: импульсивный, самоуверенный, не знает разницы между слежкой и туристической прогулкой.

Все представления о работе он черпает из книг и сериалов. Но постепенно становится ясно, что за внешней легкомысленностью скрывается пусть странный, но искренний порыв доказать, что он не просто «папочкин сынок».

Ставка на химию дуэта

Здесь важен не сам криминальный сюжет, а то, как сталкиваются два мира — усталого профессионала и избалованного новичка. Сериал работает как легкая ироническая версия комедии о напарниках, где каждый эпизод — новый способ для Кувалды (так Петра называют коллеги) не сойти с ума от Кукушкина.

Каст и стиль

В главных ролях — Станислав Бондаренко и Максим Сапрыкин. Режиссёр Олег Штром делает ставку на комедийную механику, акцентируя не столько преступления, сколько реакцию полицейского коллектива на внезапно свалившегося им на голову мажора.

По тону это лёгкий детектив, который на НТВ появляется нечасто — без жестокости, без бесконечных погонь, но с яркими персонажами и шутками.

Кому зайдёт

Тем, кто устал от суровых оперативников и хочет посмотреть, как полиция справляется не только с преступниками, но и с собственными кадрами.

Сериал анонсируют к показу на 2026 год, однако есть предпосылки, что его покажут раньше — сразу после выхода последнего эпизода «Скорой помощи 8» на НТВ, мы об этом писали ранее.