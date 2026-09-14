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Киноафиша Статьи НТВ и «Триикс Медиа» готовят мощный хит: военная ретро-драма покажет необычных «ботаников»

НТВ и «Триикс Медиа» готовят мощный хит: военная ретро-драма покажет необычных «ботаников»

Проверено редакцией
Кадр со съемок сериала «Ботаники»

Сюжет уже вызвал интерес у аудитории.

НТВ давно ассоциируется у зрителей прежде всего с криминальными историями, детективами и сериалами о работе правоохранителей. Но канал постепенно расширяет привычный набор жанров и обращается к другим сюжетам.

Очередным таким проектом стала историческая драма «Ботаники», съёмки которой уже начались в Санкт-Петербурге. На этот раз зрителей ждёт история о событиях Великой Отечественной войны, где главным оружием героев станет инженерная смекалка.

Сюжет

Кубань 1942 года. В центре сюжета окажутся сотрудники местного комбината «Союзмаргарин». После ухода большинства мужчин на фронт инженеры остаются в тылу, который оказывается под контролем противника. Вскоре из работников предприятия создают партизанский отряд, возглавить который поручают ветерану Павлу Игнаткову.

Командиру быстро становится понятно, что его бойцы далеки от образа подготовленных солдат. Их привычная работа связана с чертежами, механизмами и технологиями, поэтому действовать они привыкли не силой, а благодаря знаниям и смекалке. Именно профессиональные навыки инженеров становятся главным преимуществом отряда в борьбе с противником.

Детали

В Санкт-Петербурге уже началась работа над новым сериалом «Ботаники». Проект для НТВ снимает кинокомпания «Триикс Медиа».

Создатели обещают показать партизанскую борьбу с необычной стороны. Героям предстоит придумывать собственные способы противостоять врагу и превращать инженерные знания в оружие. В их арсенале окажутся ловушки на мельнице, отвлекающие манёвры и замаскированные снайперские позиции в каменных печах.

Не обойдётся и без более сложных конструкций. Партизаны создадут самодельный «танк». Каждая такая операция потребует от героев не только смелости, но и точного расчёта.

Точная дата премьеры на НТВ пока не сообщается.

Ранее портал «Киноафиша» писал о громких продолжениях хитов НТВ, которые выйдут этой осенью.

Фото: Кадр со съемок сериала «Ботаники»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
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