Меню
Русский English
Отмена
Как «Великолепный век», но без Сулеймана и Хюррем: в Турции снимут исторический хит про другого султана

6 апреля 2026 14:15
Кадр из сериала «Великолепный век»

Эстетика картин будет похожа.

В Турции стартовала подготовка к съёмкам ещё одного масштабного исторического телепроекта. Продюсерская компания вынашивала идею этой экранизации несколько лет.

Лента, пока имеющая рабочее название «Любовь и трон», должна выйти в эфир предстоящей осенью на канале ATV. Судя по всему, именно этот сериал придёт на смену в сетке вещания проекту «Основание: Орхан», который предположительно завершится в начале лета. Однако официальных комментариев от продюсеров пока не поступало.

Братьям Тайлан предложили занять режиссёрское кресло. По информации турецкой обозревательницы Бирсен Алтунташ, новый проект под названием «Любовь и трон» по своей эстетике будет напоминать нашумевший сериал «Великолепный век».

В основе сюжета — судьба и придворные хитросплетения вокруг султана Алааддина Кейкубата (в исторических источниках он также фигурирует как Кей-Кубад I). Именно этого монарха принято считать тем правителем, в эпоху правления которого Анатолийское сельджукское государство переживало свой звёздный час.

На текущий момент продолжаются переговоры, а также уже объявлен старт кастинга на ведущие роли. Предполагается, что съёмочный процесс стартует летом 2026 года. Премьера сериала «Любовь и трон» намечена на следующий телевизионный сезон.

Светлана Левкина
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше