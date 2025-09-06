Меню
Новый ухажер из прошлого и смертельная угроза: что покажут в 5 сезоне «Спасской»

6 сентября 2025 17:09
Кадр из сериала «Спасская»

Работа над сиквелом идет.

Отличные новости для поклонников детективной саги — съёмки пятого сезона «Спасской» уже стартовали летом в Сочи. Пока одни зрители обсуждают четвёртый сезон, другие с нетерпением ждут продолжения запутанных расследований и личной драмы главной героини в исполнении Карины Андоленко.

Создатели сохраняют интригу: новые серии вновь будут сочетать напряжённые уголовные дела и эмоциональные повороты в жизни следователя.

Сюжет 5 сезона сериала «Спасская»

Анна Спасская сталкивается с новым опасным противником — в Сочи орудует маньяк, одна из жертв которого оказывается сводной сестрой Валентина Романова, следователя из Москвы. Их прошлое всплывает с новой силой: когда-то коллег связывали не только учёба, но и глубокое чувство, разрушенное вмешательством Олега Спасского.

Параллельно раскрывается ещё более тревожная тайна: бывший начальник сочинского угрозыска, считавшийся погибшим в заключении, оказывается жив и свободен. Обнаружив, что Спасская вышла на его след, он решает устранить её как угрозу.

Кадр из сериала «Спасская»

Когда выйдет 5 сезон сериала «Спасская»

Серии выйдут только в 2026 году — так что у поклонников ещё достаточно времени, чтобы пересмотреть предыдущие серии и построить теории о будущем Анны. Премьера состоится на канале «Россия-1», а также на платформе «Смотрим».

Многие зрители надеются, что на этот раз судьба будет добрее к героине: её отношения с Валентином Романовым, с которым её связывает общее прошлое и нерешённые чувства, могут наконец получить развитие. Возможно, именно он станет тем, кто подарит ей долгожданную стабильность и семью.

Ранее портал «Киноафиша» писал, что случилось с Ильиным из сериала «Спасская».

Фото: Кадры из сериала «Спасская»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
