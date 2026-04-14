Новый сезон «Отпечатков» сделают создатели «Фишера»: любителям тру-крайм приготовиться

14 апреля 2026 17:38
Кадр из сериала «Отпечатки»

Эпизоды уже получили интригующий подзаголовок.

Жанр тру-крайма в России продолжает активно набирать обороты. Совсем недавно на экраны вышел сериал «Отпечатки», чей сюжет многим показался весьма созвучным с «Хрустальным».

И вот теперь стало известно, что у этого проекта будет второй сезон. Причём за его создание возьмутся те же люди, что стояли за «Фишером».

По данным издания «Новости кинопроизводства», Сергей Кальварский и Наталья Капустина — постановщики первых двух сезонов шоу с Иваном Янковским — уже приступили к работе над продолжением «Отпечатков».

А вот третий сезон под названием «После Фишера. Инквизитор» выпускает уже другая команда.

Новый проект дуэта Кальварского и Капустиной получит название «Отпечатки. Киллер» и будет включать в себя восемь эпизодов. Детали сюжета пока держатся в строжайшем секрете, однако, учитывая успех предыдущих работ создателей, можно с уверенностью ожидать, что сериал сохранит фирменную атмосферу и привлечёт внимание поклонников жанра.

Светлана Левкина
Матвеев покоряет мировой кинематограф: в новом фильме красавца не узнать — заросший и неряшливый Матвеев покоряет мировой кинематограф: в новом фильме красавца не узнать — заросший и неряшливый Читать дальше 15 апреля 2026
«Мы лежим под простынкой»: почему постельную сцену между Варей и Шараповым из «Место встречи изменить нельзя» вырезали без сожалений «Мы лежим под простынкой»: почему постельную сцену между Варей и Шараповым из «Место встречи изменить нельзя» вырезали без сожалений Читать дальше 15 апреля 2026
В реальный Склиф и заходить не пришлось: где снимали «Склифосовский» с Авериным В реальный Склиф и заходить не пришлось: где снимали «Склифосовский» с Авериным Читать дальше 15 апреля 2026
На смену «Первому отделу» придет «Шальной отдел»: когда зрители увидят финал хита Пятого канала На смену «Первому отделу» придет «Шальной отдел»: когда зрители увидят финал хита Пятого канала Читать дальше 14 апреля 2026
Проклятие «Бандитского Петербурга» скрыть не удастся: об участии в сериале жалели и звезды, и режиссер Проклятие «Бандитского Петербурга» скрыть не удастся: об участии в сериале жалели и звезды, и режиссер Читать дальше 14 апреля 2026
«Может получиться настоящий народный шедевр»: новый сериал Okko с Цыгановым «Уехать нельзя остаться» уже обсуждают до премьеры «Может получиться настоящий народный шедевр»: новый сериал Okko с Цыгановым «Уехать нельзя остаться» уже обсуждают до премьеры Читать дальше 13 апреля 2026
Мы уже 8 сезон 100 лет ждём!»: в Сети появились свежие кадры со съёмок «Невского-8» — зрители не сдерживают эмоций (фото) Мы уже 8 сезон 100 лет ждём!»: в Сети появились свежие кадры со съёмок «Невского-8» — зрители не сдерживают эмоций (фото) Читать дальше 13 апреля 2026
У «Глухаря» было целых три спин-оффа: и самый первый почти все пропустили У «Глухаря» было целых три спин-оффа: и самый первый почти все пропустили Читать дальше 12 апреля 2026
Почему «Невский» никогда не заменит «Первый отдел»: «Поверхностный и телевизионно-шаблонный» Почему «Невский» никогда не заменит «Первый отдел»: «Поверхностный и телевизионно-шаблонный» Читать дальше 11 апреля 2026
