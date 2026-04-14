Новый сезон «Отпечатков» сделают создатели «Фишера»: любителям тру-крайм приготовиться

Жанр тру-крайма в России продолжает активно набирать обороты. Совсем недавно на экраны вышел сериал «Отпечатки», чей сюжет многим показался весьма созвучным с «Хрустальным».

И вот теперь стало известно, что у этого проекта будет второй сезон. Причём за его создание возьмутся те же люди, что стояли за «Фишером».

По данным издания «Новости кинопроизводства», Сергей Кальварский и Наталья Капустина — постановщики первых двух сезонов шоу с Иваном Янковским — уже приступили к работе над продолжением «Отпечатков».

А вот третий сезон под названием «После Фишера. Инквизитор» выпускает уже другая команда.

Новый проект дуэта Кальварского и Капустиной получит название «Отпечатки. Киллер» и будет включать в себя восемь эпизодов. Детали сюжета пока держатся в строжайшем секрете, однако, учитывая успех предыдущих работ создателей, можно с уверенностью ожидать, что сериал сохранит фирменную атмосферу и привлечёт внимание поклонников жанра.