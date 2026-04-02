Русский English
Новый сериал с Иваном Колесниковым стартовал: как выходит «Новороссия. Потемкин» и где смотреть все 8 эпизодов?

2 апреля 2026 11:50
Кадр из сериала «Новороссия. Потемкин»

Для тех, кто любит исторические киноленты (и звезду «Первого отдела»).

27 марта вышел сериал, который может неожиданно выстрелить — «Новороссия. Потемкин». И если вы знаете Ивана Колесникова по «Первому отделу», здесь он совсем другой. Не следователь, а фигура масштаба эпохи — князь Григорий Потемкин. Но где всю эту красоту смотреть и как выходит кинолента?

Премьера состоялась сразу на платформе Кино1ТВ. Первую серию также выложили на сайте 1tv.ru и в соцсетях Первого канала. Всего в сезоне 8 серий, и дальше проект будет выходить по классической схеме — по одной серии каждую пятницу. Смотреть новые эпизоды можно на Кино1ТВ и PREMIER.

Колесников в главной роли — и это попадание

Главная причина включить — именно Иван Колесников. Его Потемкин — не сухая историческая фигура, а живой, резкий, местами даже дерзкий человек. Сам актер описывает героя так:

«Потемкин был умнейшей личностью… слыл жутчайшим авантюристом, веселым человеком, бесшабашным романтиком… Мне кажется, у нас получился исторический экшен с опорой на реальные события».

И это чувствуется. В кадре не только дворцовые разговоры, но и погони, сражения, интриги. Сюжет охватывает период с 1757 по 1791 год — от первых шагов при дворе до последних лет жизни. Параллельно развиваются две линии: отношения с Екатериной II и строительство новой имперской территории на юге.

Сериал снят с размахом: более 300 локаций, реальные дворцы Петербурга, съёмки в Выборге и Ивангороде. Визуально это не «камерная история», а полноценное историческое полотно с батальными сценами и интригами. В итоге получился проект, который не пытается быть сухим учебником.

Это история о человеке, который одновременно строит империю и рискует всем ради своих чувств, и именно за счёт этого сериал смотрится живо и не отпускает после первой серии.

Фото: Кадр из сериала «Новороссия. Потемкин»
Екатерина Адамова
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
