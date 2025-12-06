Новый сериал на НТВ: в этом проекте можете не узнать Антона Васильева — теперь он не охотник, а добыча в истории с ограблением банка

Когда человек в погонах сам оказывается в роли беглеца.

«Грабитель» — новый иронический детектив НТВ, в котором Антон Васильев впервые играет не охотника за преступниками, а человека, вынужденного спасаться от системы.

Вместо привычной погони за злоумышленниками — бегство, подставы и поиск правды, когда на тебя самого уже объявлена охота.

Проверка, которая превратилась в приговор

По сюжету столичный сотрудник управления по борьбе с экономическими преступлениями Глебов приезжает в провинциальный город с проверкой.

В тот же день происходит ограбление банка, где хранилась «чёрная бухгалтерия» местного криминального авторитета Зёмы.

Исполнителей находят убитыми, а главным подозреваемым становится сам проверяющий. Глебову приходится скрываться и искать похищенные документы, чтобы доказать собственную невиновность.

Не мрачный триллер, а ироничный экшен

Несмотря на жёсткую завязку, «Грабитель» задуман как лёгкий, динамичный детектив с юмором. В сериале много переодеваний, погонь, перестрелок и абсурдных ситуаций, в которые попадает герой.

Антон Васильев в неожиданном амплуа

Актёр признаётся, что для него важно было показать не идеального силовика, а живого человека, поставленного в отчаянное положение.

Его герой ошибается, боится, рискует — и поэтому вызывает сочувствие.

В проекте также снялись Дмитрий Колчин и Валерия Моисеева.

Когда ждать премьеру

Премьера «Грабителя» на НТВ ожидается либо в конце 2025 года, либо в первой половине в 2026 года.

Сериал состоит из 12 серий. Съёмки проходили в Ярославле.

Также прочитайте: «Невский» возвращается, и не он один: полный список новых сериалов с Антоном Васильевым на ближайший год