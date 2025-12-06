Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Новый сериал на НТВ: в этом проекте можете не узнать Антона Васильева — теперь он не охотник, а добыча в истории с ограблением банка

Новый сериал на НТВ: в этом проекте можете не узнать Антона Васильева — теперь он не охотник, а добыча в истории с ограблением банка

6 декабря 2025 21:02
«Грабитель»

Когда человек в погонах сам оказывается в роли беглеца.

«Грабитель» — новый иронический детектив НТВ, в котором Антон Васильев впервые играет не охотника за преступниками, а человека, вынужденного спасаться от системы.

Вместо привычной погони за злоумышленниками — бегство, подставы и поиск правды, когда на тебя самого уже объявлена охота.

Проверка, которая превратилась в приговор

По сюжету столичный сотрудник управления по борьбе с экономическими преступлениями Глебов приезжает в провинциальный город с проверкой.

В тот же день происходит ограбление банка, где хранилась «чёрная бухгалтерия» местного криминального авторитета Зёмы.

Исполнителей находят убитыми, а главным подозреваемым становится сам проверяющий. Глебову приходится скрываться и искать похищенные документы, чтобы доказать собственную невиновность.

Не мрачный триллер, а ироничный экшен

Несмотря на жёсткую завязку, «Грабитель» задуман как лёгкий, динамичный детектив с юмором. В сериале много переодеваний, погонь, перестрелок и абсурдных ситуаций, в которые попадает герой.

«Грабитель»

Антон Васильев в неожиданном амплуа

Актёр признаётся, что для него важно было показать не идеального силовика, а живого человека, поставленного в отчаянное положение.

Его герой ошибается, боится, рискует — и поэтому вызывает сочувствие.

В проекте также снялись Дмитрий Колчин и Валерия Моисеева.

Когда ждать премьеру

Премьера «Грабителя» на НТВ ожидается либо в конце 2025 года, либо в первой половине в 2026 года.

Сериал состоит из 12 серий. Съёмки проходили в Ярославле.

Также прочитайте: «Невский» возвращается, и не он один: полный список новых сериалов с Антоном Васильевым на ближайший год

Фото: Кадр из сериала «Грабитель»
Анна Адамайтес
Анна Адамайтес
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Тот самый детектив НТВ с Паламарчуком и рейтингом 8,1, который легко спасёт вас в ожидании 8 сезона «Невского»: вошел в топ-250 лучших проектов Тот самый детектив НТВ с Паламарчуком и рейтингом 8,1, который легко спасёт вас в ожидании 8 сезона «Невского»: вошел в топ-250 лучших проектов Читать дальше 5 декабря 2025
Это вам не Брагин с Шибановым. Это лучше. Новый женский дуэт в «Дуплете» рвет шаблоны российских детективов — и делает это идеально Это вам не Брагин с Шибановым. Это лучше. Новый женский дуэт в «Дуплете» рвет шаблоны российских детективов — и делает это идеально Читать дальше 4 декабря 2025
Не только «Хрустальный» и «Подслушано в Рыбинске»: подборка из 10 российских детективов 2021–2025 годов, которые должен посмотреть каждый Не только «Хрустальный» и «Подслушано в Рыбинске»: подборка из 10 российских детективов 2021–2025 годов, которые должен посмотреть каждый Читать дальше 4 декабря 2025
Три или два, а может уже все 4? «Метод» снова запутал зрителей: объясняем, сколько сезонов на самом деле Три или два, а может уже все 4? «Метод» снова запутал зрителей: объясняем, сколько сезонов на самом деле Читать дальше 3 декабря 2025
«В своем мастерстве превзошел сам себя»: 2 сезон «Золотого дна» только вышел, а уже понятно — все держится на этом актере «В своем мастерстве превзошел сам себя»: 2 сезон «Золотого дна» только вышел, а уже понятно — все держится на этом актере Читать дальше 7 декабря 2025
8 премьер на НТВ, которые могут выстрелить после «Скорой помощи 8» — не франшизы и не повторы 8 премьер на НТВ, которые могут выстрелить после «Скорой помощи 8» — не франшизы и не повторы Читать дальше 7 декабря 2025
Зрители нашли главный ляп «Тайн следствия»: присмотритесь к Ковальчук и поймете, в чем дело Зрители нашли главный ляп «Тайн следствия»: присмотритесь к Ковальчук и поймете, в чем дело Читать дальше 7 декабря 2025
Помните культовую сцену с Воландом из «Мастера и Маргариты»? Там засветились десятки реальных «знаменитостей» — разобрали самых опасных из них Помните культовую сцену с Воландом из «Мастера и Маргариты»? Там засветились десятки реальных «знаменитостей» — разобрали самых опасных из них Читать дальше 7 декабря 2025
Детектив, поссоривший критиков и простых людей: новый мини-сериал на IMDb 7,7 разделил зрителей на два лагеря Детектив, поссоривший критиков и простых людей: новый мини-сериал на IMDb 7,7 разделил зрителей на два лагеря Читать дальше 6 декабря 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше