Новый сериал на НТВ: в этом проекте можете не узнать Антона Васильева — теперь он не охотник, а добыча в истории с ограблением банка

«Грабитель» — новый иронический детектив НТВ, в котором Антон Васильев впервые играет не охотника за преступниками, а человека, вынужденного спасаться от системы.
Вместо привычной погони за злоумышленниками — бегство, подставы и поиск правды, когда на тебя самого уже объявлена охота.
Проверка, которая превратилась в приговор
По сюжету столичный сотрудник управления по борьбе с экономическими преступлениями Глебов приезжает в провинциальный город с проверкой.
В тот же день происходит ограбление банка, где хранилась «чёрная бухгалтерия» местного криминального авторитета Зёмы.
Исполнителей находят убитыми, а главным подозреваемым становится сам проверяющий. Глебову приходится скрываться и искать похищенные документы, чтобы доказать собственную невиновность.
Не мрачный триллер, а ироничный экшен
Несмотря на жёсткую завязку, «Грабитель» задуман как лёгкий, динамичный детектив с юмором. В сериале много переодеваний, погонь, перестрелок и абсурдных ситуаций, в которые попадает герой.
Антон Васильев в неожиданном амплуа
Актёр признаётся, что для него важно было показать не идеального силовика, а живого человека, поставленного в отчаянное положение.
Его герой ошибается, боится, рискует — и поэтому вызывает сочувствие.
В проекте также снялись Дмитрий Колчин и Валерия Моисеева.
Когда ждать премьеру
Премьера «Грабителя» на НТВ ожидается либо в конце 2025 года, либо в первой половине в 2026 года.
Сериал состоит из 12 серий. Съёмки проходили в Ярославле.
Также прочитайте: «Невский» возвращается, и не он один: полный список новых сериалов с Антоном Васильевым на ближайший год