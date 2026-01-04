Меню
Новый фильм «Буратино» зря сравнивают с советским хитом: вот 5 причин, почему на него стоит обязательно сходить в кино

4 января 2026 17:09
Кадр из фильма «Буратино»

Первые зрители уже оценили сказочную премьеру.

Новая экранизация «Буратино» вызывала понятный скепсис: слишком культовый сюжет, слишком сильная память о советском фильме, слишком много примеров, когда классику превращали в пустой аттракцион. Но версия Игоря Волошина неожиданно оказалась тем редким случаем, когда переосмысление действительно работает — и для детей, и для взрослых.

Это не ремейк, а честное переосмысление

Новый Буратино не пытается воспроизводить кадр в кадр советский оригинал. Здесь другая драматургия, другие акценты и современный взгляд на знакомую историю. Буратино — не просто озорной деревянный мальчик, а герой, который сталкивается с последствиями своих решений и учится за них отвечать.

Неожиданно сильный и точный каст

Фильм выигрывает не за счёт громких имён, а за счёт попадания в образы. Карабас Барабас в исполнении Фёдора Бондарчука — комичный, сложный и местами почти трагичный персонаж. Александр Яценко делает Карло по-настоящему трогательным, а Виталия Корниенко оживляет компьютерного Буратино так, что за ним хочется следить, а не рассматривать спецэффекты.

Это один из самых красивых российских фильмов последних лет

Визуально «Буратино» выглядит как полноценный сказочный блокбастер. Средневековый город, детально проработанные костюмы, яркие цвета и выразительный свет создают ощущение ожившей иллюстрации. Особенно удачны сцены в стиле кукольного театра — они добавляют фильму фантазийности и отлично работают на детскую аудиторию.

Музыка, которая действительно объединяет поколения

Все ключевые песни на месте — но в обновлённом звучании. За новые аранжировки отвечал Алексей Рыбников вместе с сыном Дмитрием, и это чувствуется. Мелодии узнаются мгновенно, но звучат современно, так что подпевать хочется и взрослым, и детям — без ощущения музейной пыли.

Идеальный формат для новогоднего семейного просмотра

Фильм с первых минут задаёт праздничный тон: яркий, музыкальный, добрый, но не приторный. Для детей это сказочное приключение, для взрослых — ностальгия без пошлости и с хорошим юмором. Редкий случай, когда новогодний релиз действительно подходит для совместного похода в кино, а не делит зрителей по возрастам.

В итоге новый «Буратино» оказался не страшным экспериментом, а тёплой, щедрой и визуально богатой сказкой. Со знакомыми мотивами, новыми смыслами и тем самым ощущением праздника, ради которого и хочется идти в кино 1 января.

Ранее мы писали: Сколько потребуется времени, чтобы просмотреть все сезоны «Очень странных дел»: одним днем точно не ограничитесь.

Фото: Кадр из фильма «Буратино»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
