Новая версия «Грани будущего» уже онлайн: это аниме исправляет голливудский вариант с Томом Крузом

На стриминговых платформах, включая Prime Video, состоялся цифровой релиз полнометражного аниме-фильма «Всё, что тебе нужно, — это убивать».

В основе сюжета лежит ранобэ Хироси Сакурадзаки — то самое литературное произведение, которое ранее послужило источником для голливудского боевика «Грань будущего» с Томом Крузом. Однако новая аниме-адаптация предлагает совершенно иной взгляд на знакомую историю.

В центре повествования — новобранец армии Земли, который погибает в сражении с инопланетными захватчиками, но вместо смерти оказывается во временной петле. Каждый раз его возвращает в момент за 30 часов до роковой битвы, вынуждая вновь и вновь переживать один и тот же кошмар.

Важно подчеркнуть: это абсолютно самостоятельная версия, не имеющая с голливудским фильмом ничего общего. Она заметно жёстче, камернее и глубже погружается во внутренний мир героя.

Главный акцент здесь смещён на психологию персонажа — его эмоциональное выгорание, бесконечную череду смертей и мучительные попытки отыскать хоть какой-то смысл в затянувшейся войне без конца и края.

Создатели из студии, взявшейся за проект, сделали ставку на насыщенную экшен-анимацию, гнетущую атмосферу и ярко выраженную визуальную стилистику. И этот риск полностью оправдался.

Новая экранизация получила достаточно тёплый приём у профильных критиков: на агрегаторе Rotten Tomatoes её рейтинг «свежести» составил 83%. Для аниме, которое берётся переосмыслить уже знакомый западному зрителю сюжет, это более чем достойный результат. Так что поклонникам «Грани будущего» определённо стоит дать шанс этой мрачной и психологичной альтернативе.