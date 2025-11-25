Ходченкова против Милляра: чья Баба-Яга понравилась зрителям больше – советская или современная?

Георгий Милляр создал Бабу-ягу, которая навсегда вошла в нашу культуру. Его героиня — не просто сказочное чудище, а живой характер с хитринкой, юмором и даже обаянием.

Актёр играл её так органично, что сложно представить другого исполнителя. Эта Баба-яга пугает не страшным видом, а своей непредсказуемостью — то вредит, то вдруг помогает. Милляр сумел найти идеальный баланс между фольклорным образом и узнаваемой человечностью.

Именно поэтому его работу практически невозможно повторить. Тем не менее, попытки такие регулярно предпринимаются. И новой Бабой-Ягой стала красавица Светлана Ходченкова.

Сюжет фильма «Яга на нашу голову»

Маленький Петя Виноградов с первых дней догадывается: его новая няня — настоящая Баба-яга. Оказывается, сказочная гостья застряла в нашем мире, потеряв свою волшебную ступу.

Чтобы вернуться домой, ей предстоит победить самого Кощея — и сделать это она сможет только с помощью мальчика. Взамен Яга помогает вечно занятым родителям Пети вспомнить простое правило: никакая работа не заменит тепла семейного очага.

Светлана Ходченкова в фильме «Яга на нашу голову»

Светлана Ходченкова создала принципиально новую Бабу-ягу, не пытаясь копировать легендарного Милляра — видимо, знала, что сравнения неизбежны и конкурировать со звездой СССР невозможно. Её героиня — современная, ироничная и стильная, но сохранившая ту самую сказочную загадочность.

«Героиня Ходченковой живёт в XXI веке, носит модный костюм, остаётся загадочной и вечно молодой, но при этом она не потеряла той лесной отстранённости, за которую мы любили сказки с Милляром», — пишет автор Дзен-канала «Киноамнезия».

Ходченкова в ленте «Яга на нашу голову» играет не злую старуху, а сложного персонажа с историей и мудростью. Её героиня становится скорее наставником для мальчика Пети, открывая главный секрет: даже сказочным существам нужно помогать и дружить с ними. В этом отличие ее Бабы-Яги.

