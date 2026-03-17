Николь Кидман рассказала о своей худшей постельной сцене: а ведь этот сериал был хитом HBO

Актриса оказалась не в восторге от партнера по съемкам.

В фильмографии Николь Кидман наберется немало откровенных эпизодов. Однако, как выяснилось, не каждый харизматичный партнер по съемочной площадке умеет убедительно изображать страсть перед камерой. На днях актриса откровенно поделилась воспоминаниями о самых неудачных любовных сценах в своей карьере.

Николь Кидман и Александ Скарсгард

Работа над сериалом «Большая маленькая ложь» оставила у Николь Кидман не самые приятные воспоминания — и дело не в сценарии или режиссуре, а в партнере. Актриса призналась, что сцены с Александром Скарсгардом давались ей с трудом из-за банальной бытовой причины.

«Можно быть писаным красавцем, но если от тебя разит чесноком — я пас», — откровенно заявила Кидман.

Оказалось, что шведский актер имел привычку обедать фалафелем прямо перед съемками. Для Николь резкий запах стал настоящим испытанием: она несколько раз просила коллегу выбирать что-то более нейтральное, без агрессивного аромата.

По словам актрисы, изображать страсть к человеку, который вызывает физическое отторжение, оказалось крайне сложно. Осталось ли ее пожелание услышанным — неизвестно, но Скарсгард в итоге получил «Эмми» за эту роль. Напомним, по сюжету их герои были мужем и женой в токсичных отношениях.

Сериал «Большая маленькая ложь»

Проект «Большая маленькая ложь» превратился в одно из главных событий в истории HBO и собрал внушительную коллекцию престижных наград. Николь Кидман, исполнившая одну из ключевых ролей, удостоилась приза Гильдии киноактеров США. Сериал также отметили «Эмми» и «Золотым глобусом».

Успех первого сезона оказался настолько внушительным, что студия решилась на продолжение, хотя изначально история задумывалась как законченная. Любовь публики заставила создателей снова отправить героинь в Монтерей — с их непростыми отношениями, семейными драмами и общей тайной, связывающей их крепче любых уз. И в скором времени нас ждет третий сезон.