Ничего не простила: что на самом деле сказала Махидевран после смерти Хюррем

При жизни Хюррем она вечно находилась в конфликте с госпожой сердца Сулеймана. В сериале «Великолепный век» показана их постоянная вражда, однако в финале соперницы смогли хоть немного понять друга.

Как было в сериале

В турецкой саге перед своей кончиной Хюррем отправляется по знаковым для себя местам. Сюмбюль-ага по ее приказу разыскивает могилу Ибрагима, где позже побывала Хюррем. Также госпожа навещает мать Мустафы, которая влачит бедное существование. Она просит у Махидевран прощения и та ей его дарует. Это довольно непростой эпизод, ведь из него становится ясно — Хюррем знает, что Махидевран виновата в смерти Мехмеда.

Мать опального шехзаде пережила не только собственного сына, но и султана Сулеймана, а также соперницу, когда‑то лишившую ее счастья. Судьба госпожи была полна испытаний, и ее самый страшный кошмар — преждевременная гибель Мустафы — в итоге стал реальностью.

«Весенняя роза» Сулеймана доживала годы в Бурсе, вдали от интриг гарема. Махидевран до конца тосковала по казненному сыну и мечтала воздвигнуть для него мавзолей, но не имела средств даже на существование. Чтобы выживать, она распродала имущество и оказалась в значительных долгах. Узнав о смерти Хюррем, госпожа сказала следующее:

«Правя этим миром, она смеялась мне в лицо. Когда наступит расплата в другом мире, смеяться буду я».

Она ничего не забыла, и не простила сопернице.