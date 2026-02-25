Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Ничего не простила: что на самом деле сказала Махидевран после смерти Хюррем

Ничего не простила: что на самом деле сказала Махидевран после смерти Хюррем

25 февраля 2026 07:29
Кадр из сериала «Великолепный век»

Госпожи были вечными соперницами.

При жизни Хюррем она вечно находилась в конфликте с госпожой сердца Сулеймана. В сериале «Великолепный век» показана их постоянная вражда, однако в финале соперницы смогли хоть немного понять друга.

Как было в сериале

В турецкой саге перед своей кончиной Хюррем отправляется по знаковым для себя местам. Сюмбюль-ага по ее приказу разыскивает могилу Ибрагима, где позже побывала Хюррем. Также госпожа навещает мать Мустафы, которая влачит бедное существование. Она просит у Махидевран прощения и та ей его дарует. Это довольно непростой эпизод, ведь из него становится ясно — Хюррем знает, что Махидевран виновата в смерти Мехмеда.

Как было в сериале

Мать опального шехзаде пережила не только собственного сына, но и султана Сулеймана, а также соперницу, когда‑то лишившую ее счастья. Судьба госпожи была полна испытаний, и ее самый страшный кошмар — преждевременная гибель Мустафы — в итоге стал реальностью.

«Весенняя роза» Сулеймана доживала годы в Бурсе, вдали от интриг гарема. Махидевран до конца тосковала по казненному сыну и мечтала воздвигнуть для него мавзолей, но не имела средств даже на существование. Чтобы выживать, она распродала имущество и оказалась в значительных долгах. Узнав о смерти Хюррем, госпожа сказала следующее:

«Правя этим миром, она смеялась мне в лицо. Когда наступит расплата в другом мире, смеяться буду я».

Она ничего не забыла, и не простила сопернице.

Фото: Кадр из сериала «Великолепный век»
Камилла Булгакова
Камилла Булгакова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Сулейман не зря хранил фиолетовый платок для Хюррем и Фирузе: этот цвет в исламе — особый символ Сулейман не зря хранил фиолетовый платок для Хюррем и Фирузе: этот цвет в исламе — особый символ Читать дальше 26 февраля 2026
Не родись красивой: личная жизнь Михримах сложилась крайне печально — светит второй развод Не родись красивой: личная жизнь Михримах сложилась крайне печально — светит второй развод Читать дальше 26 февраля 2026
Где же на самом деле похоронили Ибрагима-пашу: есть 2 версии, но их в «Великолепном веке» не раскрыли Где же на самом деле похоронили Ибрагима-пашу: есть 2 версии, но их в «Великолепном веке» не раскрыли Читать дальше 26 февраля 2026
Хатидже — истеричка, а Бейхан — рохля? В «Великолепном веке» про сестер Сулеймана все наврали Хатидже — истеричка, а Бейхан — рохля? В «Великолепном веке» про сестер Сулеймана все наврали Читать дальше 25 февраля 2026
Любой из этих пяти причин хватило бы, чтобы выгнать наложницу из гарема — посчитали, сколько правил нарушила Хюррем Любой из этих пяти причин хватило бы, чтобы выгнать наложницу из гарема — посчитали, сколько правил нарушила Хюррем Читать дальше 23 февраля 2026
От этих трех сцен «Великолепного века» мороз по коже до сих пор: вспоминаем самые душераздирающие эпизоды, над которыми рыдали все От этих трех сцен «Великолепного века» мороз по коже до сих пор: вспоминаем самые душераздирающие эпизоды, над которыми рыдали все Читать дальше 22 февраля 2026
В турдизи новый скандал: почему сериал «Ясемин» удаляют со всех платформ В турдизи новый скандал: почему сериал «Ясемин» удаляют со всех платформ Читать дальше 24 февраля 2026
Пембе, Доа — кто следующий? Героини из «Клюквенного щербета» пропадают по вине одной-единственной женщины Пембе, Доа — кто следующий? Героини из «Клюквенного щербета» пропадают по вине одной-единственной женщины Читать дальше 24 февраля 2026
Этот новый турецкий сериал уже ставит рекорды и на российских стримингах: Эркан и Диджле пришли на смену Алье и Джихану Этот новый турецкий сериал уже ставит рекорды и на российских стримингах: Эркан и Диджле пришли на смену Алье и Джихану Читать дальше 23 февраля 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше